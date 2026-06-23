México

Xóchitl Gálvez afirma que invitar a las madres buscadoras a ‘La Mañanera’ hablará mejor de Sheinbaum que visita del pato Merlín

La excandidata presidencial acusó a la mandataria de intentar apropiarse de un símbolo para salvar su popularidad

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Xóchitl Gálvez acusó que durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco aumentaron los feminicidios en Morelos. | X- Xóchitl Gálvez
Xóchitl Gálvez acusó que durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco aumentaron los feminicidios en Morelos. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a ‘La Mañanera del Pueblo’ al pato Merlín, el ave mascota que en México se ha posicionado como un ícono no oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, en lugar de a las madres buscadoras.

En su cuenta de X, la exsenadora del PAN afirmó que “la presidenta mató el chiste” y la acusó de intentar apropiarse de un símbolo para salvar su popularidad.

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En este sentido, aseguró que invitar a las madres buscadoras a Palacio Nacional hablaría mejor de ella y de su gobierno.

“La presidenta mató el chiste. El Pato Merlín es un ícono popular que nació de la gente. ¿Qué necesidad de la presidenta de querer apropiarse de un símbolo para salvar su popularidad? Presidenta, invite a las madres buscadoras a Palacio Nacional. Eso hablaría mejor de usted y de su gobierno”, dijo en un video publicado en la red social.

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Sheinbaum responde a críticas por llevar al Pato Merlín

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que constantemente recibe a madres buscadoras, aunque no hace “propaganda” de estos encuentros y que la mayoría de las reuniones son individuales, no con colectivos.

Explicó que las reuniones grupales se realizan cada quince días con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario Arturo Medina y la Comisión Nacional de Búsqueda.

La mandataria enfatizó que atiende de manera personal casos “muy dolorosos” tanto en la Ciudad de México como en giras por los estados, pero prefiere no hacer públicos estos encuentros. Aclaró que también se reúne periódicamente con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para revisar avances en las investigaciones.

Sheinbaum recalcó que no le gusta fotografiar sus reuniones con víctimas y que ofrece su número personal para dar seguimiento a los casos.

Sobre la invitación a la familia del pato Merlín, argumentó que el apoyo se debe a las necesidades de la familia y no busca publicitarlo. Destacó que su gabinete es humanista y atiende estos temas de manera institucional.

¿Cómo fue la visita del pato Merlín a ‘La Mañanera’?

El pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026 y fenómeno viral en redes sociales, asistió este 22 de junio a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, acompañado por su familia: Carla, vendedora ambulante de 48 años, y sus hijos Carlos, de 22, y Cristian, de 14.

En ‘La Mañanera del Pueblo’ del lunes pasado, Carla expresó sentirse honrada y orgullosa de mostrar “la parte bonita mexicana” ante los medios.

La familia, que trabaja vendiendo bebidas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, relató que la fama de Merlín surgió de manera espontánea, pues ya era conocido en TikTok antes del Mundial, pero su imagen se popularizó tras los triunfos de la Selección Mexicana.

Cristian ayuda a su madre después de clases y Carlos, pese a enfrentar un proceso de atención psiquiátrica, colabora también en el negocio familiar.

Durante la conferencia, se detalló que Merlín recibe cuidados veterinarios, alimentación especializada y que usa calcetines protectores debido al robo de sus zapatos.

La presidenta Sheinbaum justificó la invitación a la familia como un acto de humanismo y subrayó que los programas de bienestar del gobierno estarán disponibles para ellos.

Carla, por su parte, destacó que su historia representa a la familia trabajadora mexicana y no a la imagen negativa que suele proyectarse del país.

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