Gobierno de la CDMX instalará pantallas gigantes para el juego de México vs. Chequia: ubicación y horarios

Una multitud de aficionados mexicanos asiste al Zócalo CDMX Fan Fest para ver un partido de fútbol proyectado en una pantalla gigante durante la noche. (Jefatura Gobierno CDMX)

Tras el éxito de las dos ediciones del Fan Fest en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración las colocará pantallas luego de la concentración de 730 mil personas en distintos puntos de la capital durante el encuentro entre México y Corea del Sur.

La mandataria explicó que la medida busca distribuir mejor a los asistentes en el espacio público y evitar concentraciones excesivas. “Queremos entonces que estas medidas nos ayuden a distribuir mejor, en los distintos puntos de espacio público, a reducir concentraciones excesivas, que puedan provocar algún problema”, declaró en conferencia.

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La afición mexicana se ha concentrado en diversos puntos para ver a la Selección. (REUTERS/Seila Montes)

¿En dónde se encontrarán los nuevos puntos?

Brugada detalló que los nuevos puntos de transmisión pública estarán en la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y en cuatro zonas de Paseo de la Reforma: el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Insurgentes y El Caballito.

“Lo que vamos a hacer es poner las pantallas, vivir el futbol y organizar muy bien la fiesta, con mucha participación del gobierno, para garantizar que todo acontezca bien (...) que la población sepa que Paseo de la Reforma se convertirá también en un espacio donde van a poder disfrutar del futbol”, señaló la jefa de Gobierno.

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La funcionaria sostuvo además que su administración ha pasado la prueba del Mundial “en cada momento”. El anuncio ocurrió luego de la jornada del 18 de junio, cuando el gobierno capitalino informó saldo blanco tras la victoria de la selección mexicana.

Todas las sedes se han visto llenas por parte de los fanáticos. (EFE/ Tomás Pérez)

De acuerdo con el reporte oficial, la asistencia se distribuyó así:

200 mil personas en el Zócalo y calles aledañas

en el Zócalo y calles aledañas 130 mil en los 18 festivales futboleros instalados en la ciudad

400 mil en el Ángel de la Independencia, Reforma y sus alrededores

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Las nuevas pantallas se sumarán a las 12 que ya transmitieron el partido entre México y Corea del Sur en distintas calles que desembocan en el Zócalo.

Brugada recordó que uno de los puntos con mayor afluencia fue avenida Juárez. “Hay que destacar la avenida Juárez, donde se concentraron decenas de miles. Más de 40 mil personas estuvieron en avenida Juárez, en la Alameda, pues, con las pantallas”, dijo.

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Añadió que esta estrategia permitió que miles de personas que no lograron entrar al Zócalo siguieran el partido en zonas cercanas. “Es importante entonces que les informemos que esto ayudó mucho a que miles, que no pudieron entrar al Zócalo, lo disfrutaran alrededor del mismo”, afirmó.

El Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma se convierte en el epicentro de la fiesta mundialista tras la victoria de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026. (Foto: Néstor Hernández/Infobae México)

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Por su parte, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, informó que la dependencia desplegará más de mil personas para la próxima jornada en los espacios previstos.

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“En el espacio del estadio, para cuidar manifestaciones públicas que fueran a realizarse en las inmediaciones del estadio; aquí en el Fan Fest del Zócalo, para lo mismo que atendimos el día de ayer; y ya lo anunció la jefa de Gobierno: en las distintas pantallas que habrá a lo largo de Reforma y a lo largo de avenida Juárez, para también estar atentos”, indicó el funcionario.