La noche que el “H9″ conoció a Salvador Cienfuegos

El pasado viernes 15 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo publicó el expediente que recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando éstos accedieron a dejar los cargos por asociación delictiva y narcotráfico que habían presentado en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El documento de 750 páginas contiene los registros y transcripciones de los mensajes de texto que los investigadores estadounidenses interceptaron, con una orden del juez, desde el teléfono celular de Daniel Isaac Silva Garate, mejor conocido como “H9” del Cártel de los Beltrán Leyva. En los mensajes y fotos aparecen varias instancias en las que el “H9″ informó a su tío, Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, sobre conversaciones que tuvo con “el Padrino”.

Gracias a las conversaciones es posible observar que el “H9″ era el enlace entre el general del ejército mexicano y la célula del cártel dirigida por su tío desde Tepic, Nayarit. El expediente incluye la conversación de BlackBerry Messenger entre SAMANTA, el alias que los investigadores asignaron a Silva Garate, y SPARTACUS, el apodo de la operación para Francisco “H2” Patrón Sánchez, del 9 de diciembre del 2015, cuando H9 conoció en persona al exsecretario.

Zepeda: A usted nunca se lo van a chingar con marinos ni con militares y que, a partir de mañana, tampoco con la Policía Federal Preventiva (Captura: Expediente Departamento de Justicia EEUU)

Aun cuando la Fiscalía General de la República anunció que no tenían evidencia suficiente para vincular a Cienfuegos con el Cártel de los Beltrán Leyva, los mensajes de texto revelan una relación profesional entre ambos líderes y el enlace.

Antes de conocer al H9, Zepeda, el nombre de contacto que dio al Padrino en su celular, lo tranquilizó. “Me avisa cuando llegue no se asuste”, le dijo y explicó que mandaría 3 o 5 camionetas negras con vidrios oscuros para recogerlo y transportarlo al punto de encuentro.

“Son 3 trocas son duras y van como locos” escribió el H9 a su tío cuando viajaba en el convoy en el que iban “hasta unas motos” Su tío lo tranquilizó, le dijo que el Padrino es el segundo del presidente, que hablara tranquilo con él y le pidió que le diera un abrazo de su parte.

Como emisario en la asociación, el H9 tenía la tarea de ganarse la confianza del Padrino. “Dígale que es un orgullo poder saludarlo, que si antes lo queríamos, ahora nos morimos en la raya, pero a él nunca lo perjudicaremos”, escribió su tío.

H9: Que, primero Dios, sueño con ser grande. Pero también quiero cambiar la historia de la mafia, que no me anden buscando para matarme. Quiero hacer todo lo que pueda para que me quieran (Captura: Expediente Departamento de Justicia EEUU)

Silva Garate dijo que los “hombres rapados con boinas negras” lo llevaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y le mostraron un mensaje para adelantarle que pronto conocería “a su padre”. “Se las da de desear”, escribió después.

Cuando por fin lo conoció, el H9 lo describió como un “señor güero ya mayor, bien educado, bien presentable. Con uniforme”. Dijo que habían dejado el lugar del encuentro para ir a comer “un pollito” a un lugar calmado. “Para que no nos molesten”, escribió. “Me trae a una casa bien grande”, escribió y agregó que había un letrero que decía “Lomas de Chapultepec”.

Cerca de las 11 de la noche, Silva Garate dijo que “al señor” no se le veían ganas de dejarlo irse a dormir. Su tío le respondió que se quedaría ´”los días que él le diga. Es su invitado y ahí se quedará”. Aparentemente, el Padrino es un anfitrión muy cordial, porque “H2″ reconoció que lo trataron muy bien, sólo que se sentía “chiquito”. “Están encima de mí, que qué es lo que quiero comer”, narró.

Por su parte, el capo no parece tener buenos modales en la mesa, porque su anfitrión le dijo “No me ha visto, está comiendo aquí conmigo”, el “H9″ respondió que le “estaba pasando el reporte” a su tío. Zepeda dijo que no había problema, sólo le pidió que borrara los mensajes que revelaban la ubicación de la cena. H2 también regaño a su sobrino y le ordenó que “conviva con el Padrino”.

H2: "Que nos ayude aquí en el sur de Nayarit para sacar a los 'menchos' y estar más tranquilos nosotros solos" (Captura: Expediente Departamento de Justicia EEUU)

Después, el anfitrión le dijo que había visto que “hay seriedad” y les preguntó a los capos dónde querían trabajar porque “lo que ha hecho hasta ahora son pequeñeces”.

H2 respondió que buscaba establecer una ruta desde Colombia, porque uno de sus cargamentos había caído al mar hacía poco, que tenía problemas para traficar desde Guatemala, y “que los ayude con Mazatlán”, es decir, el Cártel de Sinaloa.

El anfitrión los tranquilizó. Les dijo que ni iban a tener problemas, que en su estado no recibirían ningún operativo y que iban a hacer mucho dinero. “Él quiere que haga dinero, que el dinero es poder”, escribió H9, “el Padrino dio el nombre de Salvador Cienfuegos Zepeda”.

