Expediente Cienfuegos: quiénes eran “El H2” y “El H9”, narcotraficantes mencionados en la investigación de la DEA contra el militar

Luego de que la FGR exonerara a Salvador Cienfuegos, se dio a conocer el expediente de investigación, en el que se le liga con los narcotraficantes "H2" y "H9" (Foto: Especial)

La noche de este jueves 14 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el general Salvador Cienfuegos sería exonerado, pues tras el análisis de las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses “se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”.

Luego de este hecho, Andrés Manuel López Obrador le solicitó al canciller mexicano Marcelo Ebrard hacer público el expediente del caso. Momentos después, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicaron 751 páginas de la investigación.

Entre los hechos registrados a lo largo de las cuartillas, destacan varios nombres de narcotraficantes mexicanos, entre ellos están Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2” o “El Chico”, y Daniel Isaac Silva Gárate, alias “El H9”, también conocido como “El señor de las tanquetas” vinculados al Cártel de los Beltrán Leyva.

Señalaron a Cienfuegos de impedir operativos en Nayarit para supuestamente ayudar a "El H2" (Foto: Cuartoscuro)

Ambos nombres fueron ligados con el secretario de la Defensa Nacional. En el informe recién mostrado, se observan los supuestos mensajes con los que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) generaron la acusación contra Cienfuegos, a pesar de no ser el objetivo principal.

Una persona identificada como Vela, según la documentación, el 8 de enero de 2016 envió una fotografía a “El H2” en la que decía que “Chong, Tío y Padrino estaban cantando el himno juntos”.

En la imagen se observaba a Salvador Cienfuegos junto a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación del país. También se encuentran charlas sobre transacciones y operativos atribuidos al entonces secretario de Defensa.

Otra imagen del expediente de Cienfuegos, en donde se menciona a "El H2" y a Miguel Ángel Osorio Chong (Foto: Captura de pantalla)

“Bien, mire, ocupo un favor de me bien en qué lugar están esos sicarios que me dicen, porque el operativo no le boy aflojar el gobierno de sinaloa dice que no es justo que esten los operativo sin sicarios de alla mientras en tepic estan los causantes de todas las muertes que se estan presentando en sinaloa jajaja no le aflojen yo respondo por ustedes y los operativos (sic)”, se lee en uno de los mensajes cuya fotografía, según el expediente, fue enviada del “H9” al “H2”.

Asimismo, se detalló que las pruebas sobre Patrón Sánchez incluyeron mensajes telefónicos donde se hacía referencia a Salvador Cienfuegos como “Padrino” o “Zepeda”. Dichas capturas de pantalla revelarían que el militar restringió los operativos militares en Nayarit para proteger las operaciones de El H2 .

Esta acusación fue incluida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el expediente No. 19-366 (CBA)(E.D.N.Y) , donde se profundiza sobre la supuesta ayuda que Cienfuegos le otorgó a la organización criminal para que lograra expandirse desde Mazatlán al resto de Sinaloa.

“El gobierno emite respetuosamente esta carta, en apoyo de su petición de orden de detención permanente para el imputado Salvador Cienfuegos. El acusado ocupó el cargo de Secretario de Defensa Nacional en México de 2012 a 2018. El acusado abusó de ese cargo público para ayudar al Cartel H-2, una organización mexicana de narcotráfico extremadamente violenta , a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos, permitió que el Cártel H-2, un cártel que habitualmente se dedica a la violencia generalizada, incluida la tortura y el asesinato, operara con impunidad en México”, advierte la imputación.

Con varios mensajes, autoridades estadounidenses inculparon a Salvador Cienfuegos (Foto: Captura de Pantalla)

¿Quiénes eran “El H2 y “El H9”?

Oriundo de Mazatlán, Sinaloa, “El H2” era considerado el jefe de Los Beltrán Leyva, luego de suplir en la organización a Alfredo Beltrán, “El Mochomito”, quien en su momento sucedió a Héctor Beltrán Leyva, alias “El H” o “El H1”, detenido el 1 de octubre de 2014, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

En 2008, se unió al grupo de Isidro Meza, “El Chapo Isidro”, quien colaboraba con la agrupación de los hermanos Beltrán Leyva (Arturo, Héctor, Esaú y Carlos). Con las consecuentes muertes y capturas de la familia ligada al narcotráfico, así como la aprehensión de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y Sergio Barragán Villarreal, “El Grande”, Patrón Sánchez asumió el liderazgo de la organización criminal.

Los liderados por "El H9" buscaban arrebatarle la plaza al Cártel de Sinaloa (Foto: Especial)

Hasta que el 9 de febrero de 2017 fue abatido, junto con otros 13 integrantes de su organización. Quien tomó su lugar fue “El H9”, quien supuestamente era sobrino de “El Chico”.

“El rey de las tanquetas” siempre mantuvo un perfil bajo. Sin embargo, autoridades federales lo relacionaban con Los Mazatlecos, una célula de Los Beltrán Leyva, situada en Mazatán, que pretendía arrebatarle esta plaza, junto con la de Baja California Sur, al Cártel de Sinaloa.

