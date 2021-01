SRE hizo público el expediente de Salvador Cienfuegos

El general en retiro Salvador Cienfuegos ya fue exonerado por la Fiscalía General de la República (EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo pública la información relacionada con el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

En la cuenta de Twitter de la dependencia se publicó la tarde de este viernes un mensaje relacionado con el general en retiro, quien fue exonerado el jueves 14 de enero de cualquier investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El general Cienfuegos fue arrestado en Estados Unidos el 15 de octubre de 2020 y días después se le presentaron cuatro cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

Sin embargo, en noviembre fueron desestimados los cargos y el general volvió a México, donde la FGR abrió una investigación; sin embargo, este jueves 14 de enero la Fiscalía informó en un comunicado que “luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal (sic)”.

Uno de los mensajes en el expediente de Cienfuegos

Así que esta tarde, “en cumplimiento de la instrucción presidencial”, la SRE dio a conocer la información del caso.

En las 751 páginas se pueden ver una carta enviada a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También aparecen conversaciones de Blackberry en las que aparece identificada una persona como “Zepeda”, quien avisa del envío de camionetas.

Decenas de páginas del expediente presentan conversaciones también vía Blacberry entre usuarios identificados como “Spartacus” y “Samanta”, que tuvieron lugar en diciembre de 2015.

“Una vez el de Guasave me dijo que Mencho estaba en una fiesta planeando ching*rme con los marinos”, se lee en uno de los mensajes que parecería hacer referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otra imagen del expediente de Cienfuegos, en donde se menciona al "H2"

En el expediente también se menciona al “H2”, que ha sido identificado como el narcotraficante Juan Francisco Patrón, y que fue abatido en 2017 en una operación de la Marina.

Una persona identificada como Vela, según el expediente, envió el 8 de enero de 2016 una fotografía al H2 y dijo que “Chong, Tío y Padrino estaban cantando el himno juntos”.

En la imagen se veía a Salvador Cienfuegos junto a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretarios de Defensa y de Gobernación del país, respectivamente.

Mensajes sobre transacciones y operativos también aparecen en las charlas atribuidas a “Zepeda”.

“Bien, mire, ocupo un favor de me bien en qué lugar están esos sicarios que me dicen, porque el operativo no le boy aflojar el gobierno de sinaloa dice que no es justo que esten los operativo sin sicarios de alla mientras en tepic estan los causantes de todas las muertes que se estan presentando en sinaloa jajaja no le aflojen yo respondo por ustedes y los operativos (sic)”, se lee en uno de los mensajes cuya fotografía, según el expediente, fue enviada del “H9” al “H2”.

SRE dio a conocer el expediente de 751 páginas

Existen otros mensajes entre “Iroman”, “Thor” y “Superman”, estos últimos conversaron el 19 de octubre del 2016 entre las cuatro de la tarde, donde refieren que hablan a policías ministeriales a su base, con lo cual sospechan que algo está pasando. En otro momento, “Thor” indica que le han pasado un reporte sobre el próximo envío de 300 agentes de la Policía Federal a Mazatlán para “cazar” a un objetivo prioritario.

En la página 470 del PDF, Superman y Thor hablan de las señas que tiene aquella persona dentro del Ejército. Thor reclama a Superman que su hombre está retirado, es güero (blanco) y que es amigo del Secretario de la Defensa. Superman duda y pregunta que, si cuando Thor ha viajado a México se ha encontrado con “El Padrino” que sale en televisión, porque a él le comentan que es otro.

Entonces, Thor insiste en que no puede estar retirado porque Cienfuegos es secretario de la Defensa y con él es con quien tienen contacto. Pero Superman insiste que a quién él vio es a un señor que se pone como tomate colorado cuando enfurece. De hecho, Superman promete que asesinará personas, porque al parecer confunden a alguien a quien conocen como “El Tío” y eso le causa dolor de cabeza e incluso, jura por sus hijos, que son lo que más quiere, que él no se encontró con El Padrino, es decir, Cienfuegos.

A ello, Thor contesta que Superman se pudo haber encontrado con otra persona, pero está seguro de que su hombre es Cienfuegos.

Cienfuegos está libre de cualquier cargo en México (EFE)

Fotografías de armas, vehículos, equipo de comunicación y paquetes de drogas también están incluidos en el expediente y en las conversaciones a las que tuvo acceso el equipo de investigación que llevó el caso en Estados Unidos.

Ante la controversia generada por la exoneración del general, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la FGR.

“Es una asunto que le correspondía básicamente a la fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento, es una decisión que toma la fiscalía pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego al corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos… que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia”, señaló el mandatario en la conferencia matutina.

