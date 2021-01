Pedro Aquino se perdería el duelo ante Rayados de Monterrey por molestia muscular

(Foto: Club América)

Las Águilas del América siguen dando de qué hablar en la esfera mediática, pues pese a que ya inició la gestión de Santiago Solari, el conjunto azulcrema ya sufrió su primer baja en este Guard1anes 2021. Hay que recordar que las lesiones y sanciones fueron algunos factores que influyeron para que los cuadros de Miguel Herrera se debilitaran en las temporadas pasadas.

Nos referimos a Pedro Aquino, refuerzo peruano del conjunto de Coapa, quien sufrió esta semana una molestia muscular y se perdería el juego de la jornada 2 ante los Rayados de Monterrey, equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, así lo informaron reportes de TUDN.

La pequeña lesión se presentó el pasado lunes durante los entrenamientos en las instalaciones del América. Tiempo después, el jugador fue separado de sus compañeros y para evitar un impacto más grave le darán descanso.

Trascendió que, durante la sesión de práctica, el futbolista se resintió de una dolencia que lo perseguía tiempo atrás. A partir de ese momento Aquino puso en duda su segunda participación con la playera de las Águilas.

Ante este panorama, la última palabra la tendrá Santiago Solari, cuando este viernes regrese con su equipo y decida si Aquino viaja o no a la Sultana del Norte

El seleccionado peruano estuvo el martes y miércoles trabajando desde el gimnasio y fue hasta el jueves que no entrenó al ritmo de sus compañeros que en esta ocasión trabajaron con el auxiliar técnico Gilberto Adame. El cuerpo técnico del América sabe que no es de gravedad, pero Aquino debe ser cuidado para no exponerlo y provocar una lesión, así como Bruno Valdez, defensa que se perdió la mitad del torneo.

Cabe señalar que el indiecito se ausentó para viajar este jueves a Estados Unidos y tramitar su visa de trabajo.

LOS PRIMEROS MINUTOS DE AQUINO

El Club América inició una nueva temporada con el pie derecho, pues el pasado sábado derrotó con un marcador de (2-1) al Atlético San Luis en la jornada 1 del Guard1anes 2021.

A pesar de que fue un encuentro cerrado y de mucho choque, los refuerzos águila se hicieron presentes en el marcador que le brindó los primeros tres puntos a los pupilos de Solari.

El primer gol de la temporada fue a cargo de Mauro Lainez, quien con un destello de individualidad se estrenó como goleador en la cancha del Estadio Azteca.

El primer gol de la temporada fue a cargo de Mauro Lainez, quien con un destello de individualidad se estrenó como goleador en la cancha del Estadio Azteca.

Tiempo después, exactamente en el minuto 70, Pedro Aquino entró de cambio e inmediatamente dejó ver su talento en el marcador. El mediocampista peruano le dio una asistencia a Sebastián Córdova, quien anotó el segundo gol para la victoria americanista.

Santiago Solari, nuevo entrenador del América, aseguró que se puede sentir la “grandeza” del club hasta siendo rival de los azulcremas. Recordó que en su tiempo como jugador se midió dos veces contra ellos, por lo que conoce la vivencia que relata.

“He enfrentado dos veces a América en mi carrera; una cuando era muy joven, yo jugaba en River Plate y fue en Copa Libertadores, la otra fue contra Atlante. Recuerdo que uno vive la grandeza de este club cuando la enfrenta y juega en ese estadio tan imponente, con esa afición tan increíble que por ahora no podremos tener con nosotros”, mencionó en conferencia de prensa este jueves.

