Hernán Cristante no subestima a Vucetich pese a gran admiración; adelantó que buscarán la victoria frente a las Chivas

Hernán Cristante no subestima a Víctor Manuel Vucetich pese a su gran admiración (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Este sábado, Toluca tendrá un duro enfrentamiento cuando visite a las Chivas de Guadalajara. Por ello, el técnico Hernán Cristante señaló que su equipo no debe subestimar a sus rivales, en especial con Víctor Manuel Vucetich como líder del banquillo.

“No se puede subestimar absolutamente nada, Vucetich triplica mi experiencia por mucho, es uno de los técnicos más ganadores, te puede cambiar las sensaciones del equipo en cualquier momento, pero nosotros también lo podemos hacer”, mencionó el argentino en conferencia de prensa este jueves.

El estratega escarlata apuntó que los entrenadores tienen “cierta injerencia” sobre los jugadores, pero aclaró que el acierto táctico depende del mismo futbolista. Por eso, anotó que guardará reservas por lo que puedan hacer los rojiblancos el próximo sábado.

“No me voy a volver loco, hay mucho que aprender al señor Vucetich como técnico, hay mucho que respetar y eso nos pone en el plano de ir a pelear tú a tú cuando tienes idea de respeto y no de superioridad”, indicó.

El estratega escarlata anotó que guardará reservas por lo que puedan hacer los rojiblancos el próximo sábado (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

A su vez, habló de la ausencias del cuadro tapatío, que en el mismo plantel reconocieron que fue un factor para no obtener la victoria frente a Puebla. Resaltó que el Rebaño Sagrado tiene un vasto plantel, por lo esperan el mejor planteamiento de sus rivales.

“Chivas hoy no sé si tiene ausencias de jugadores importantes, pero no es nuestro problema, tienen plantel vasto y eso no deja huequito a sobrarnos, no podemos subestimarlos. Vamos a tener enfrente a un equipo grande, que busca siempre los primeros lugares, que es protagonista”, expresó.

Cristante comentó que no importa que hayan perdido jugadores porque tienen más futbolistas para poder resolver cualquier baja. Reiteró que no deben subestimar por nada a los jaliscienses, aunque en el papel parezca lo contrario.

“De las ausencias y lo que sufran, tiene gente como para poder resolverlo y tienen plantel para hacerlo. No podemos pensar que será un partido disminuido por quien no está, será un partido difícil y nos va a poner un parámetro alto”, aseguró.

Toluca visitará a Chivas este sábado en la fecha 2 de la Liga MX (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Y es que el 11 titular de Víctor Manuel Vucetich se vio mermado en la primera fecha por la ausencia de dos futbolistas regulares en su esquema. Isaac Brizuela apenas se reintegró al equipo después de una larga lesión muscular que le impidió participar en la pretemporada, mientras que José Juan Macías dio positivo a COVID-19 y aún no regresa a los entrenamientos.

Por último, el timonel sudamericano reconoció a los Diablos Rojos históricamente han sufrido en territorio rojiblanco. No obstante, adelantó que no cambiará su modelo de juego que en la jornada 1 dio resultado al vencer (3-1) a Querétaro.

“Las estadísticas son frías, pero indican algo. Sabemos que se nos ha complicado esa cancha aunque normalmente se dan buenos partidos. No hay que cambiar nuestro modelo de juego, estamos en concepción de ir cambiando y no me voy a volver loco con las estadísticas”, expresó.

Jorge Torres Nilo, el flamante refuerzo de Toluca para este semestre (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

El timonel choricero recordó que la institución que representa siempre debe de buscar los tres puntos en cada partido. Señaló que deben de buscar la victoria frente a las Chivas para afianzar el buen inicio de torneo que tuvieron.

“Esta camiseta no puede jugar con el pasado, en cada partido la intención debe ser ganar, no de rescatar un empate; cuando juegas mejor cambian las posibilidades que tienes de ganar. No puedo cambiar las estadísticas, pero es muy importante ganar el sábado para sumar en confianza”, finalizó.

El partido entre rojiblancos y escarlatas será este sábado 16 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de las cadena TV Azteca y TUDN, así como en la plataforma Chivas TV.

