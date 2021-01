Corrupción en el fútbol mexicano: Miguel Herrera se defendió de las versiones que lo vinculan con el denominado “Cártel del Gol”

Herrera se defiende y negó tener promotor, pues él "se maneja solo" (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Miguel Herrera, ex técnico de las Águilas del América y de la Selección Nacional de México, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues una investigación periodística difundida por el portal ElQuintanaRoo.Mx coloca al “Piojo” en una supuesta red de promotores y entrenadores que venden jugadores a sobreprecio. El reportaje fue titulado como: “El Cártel del Gol, corrupción en el futbol mexicano”.

Luego de la publicación editorial, Herrera decidió mostrar su postura al respecto y defenderse del texto que lo vincula con casos de corrupción en la Liga MX, esto junto al nombre del promotor Greg Taylor.

En entrevista con El Universal, Miguel Herrera se sinceró y dijo no tener una comunicación directa con Taylor, ya que solamente lo conoció cuando era representante de Raúl Jiménez, pero si ha sido testigo como promotores le han ofrecido dinero. “Lo saludé un par de veces y ya. Todos saben que me manejo solo, no tengo promotor, lo que me representa es mi trabajo”, declaró.

El reportaje fue publicado el pasado 11 de enero, pero Miguel Herrera confesó que le hubiera gustado que lo consultaran antes de que el texto viera la luz. “El Piojo” señala que sin ningún problema le hubiera hablado sobre su investigación.

Además, en la investigación se lee que Fernando Pavón, uno de los promotores de Taylor, presumió tener a Miguel Herrera como uno de sus representados.

El texto con autoría del periodista Amir Ibrahim habla sobre la corrupción que prevalece en el balompié mexicano a la hora de hacer las transferencias de futbolistas, esto debido a que los venden a sobreprecio. En la publicación se hacen diversas conexiones y se nombran a entrenadores como Guillermo Vázquez y Paco Palencia, que junto a Greg Taylor, Manuel Velarde y Jorge Espinosa, tienen “un control casi absoluto en las contrataciones”.

En una entrevista que ofreció al periodista Omar Flores Aldana, de ESPN, Ibrahim revela que inició su investigación desde 2019, encontrando evidencia en este tipo de transacciones en el fútbol mexicano. En el trabajo se destaca el caso de Joffre Guerrón, jugador por el cual la supuesta red de Taylor obtuvo más de 2 millones de dólares.

Otro de los vinculados en el caso fue Héctor Hugo Eugui, quien dirigió nuevo clubs en la Liga MX y, al igual que Miguel Herrera, se dice tranquilo con la “conciencia tranquila”. “Todas mis contrataciones fueron directamente con el propietario o presidente”, aclaró.

HERRERA VIENE DE SALIR CON AMÉRICA

El pasado 21 de diciembre, el Club América informó que dio por concluida su relación laboral con el entrenador Miguel Herrera.

En un comunicado de prensa, el equipo precisó que la decisión es consecuencia de que “ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo” en el mediano plazo.

La organización agradeció la entrega del que fue hasta hoy el estratega de las Águilas, pero “los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha, no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición”, indicó la organización.

El cese de Miguel Herrara tiene como contexto la eliminación ante Los Ángeles FC en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 y el pleito con Ante Razov, exfutbolista estadounidense y auxiliar técnico del LAFC, situación por la que fue expulsado y, posteriormente, discutió con personal de la Concacaf porque lo queríaN retirar de la tribuna hacia otra parte del estadio.

