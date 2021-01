Gonzalo Jara le mandó un dardo a Mazatlán por mudanza de Morelia: “Xolos es una institución de primer nivel”

Gonzalo Jara le mandó un dardo a Mazatlán por mudanza de Morelia (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

El chileno Gonzalo Jara le mandó un dardo a Mazatlán, equipo con el que vivió el cambio de sede de Morelia a Sinaloa. Señaló que la mudanza de Monarca y la pandemia de COVID-19 causaron inestabilidad que le terminó afectando en su rendimiento.

“Tuve la oportunidad de venir a México antes en mi carrera. Me tocó ir a Morelia donde estaba muy cómodo y pasó esto del COVID y lo del cambio a Mazatlán. Obviamente se generó una inestabilidad natural”, comentó en conferencia de prensa.

El defensor de 35 años recordó que a su llegada a la ciudad mazatleca no tenían los implementos necesarios para practicar al fútbol. Destacó que solamente tenía al estadio conocido como el Kraken para poder entrenar, algo muy diferente que sucede en los Xolos de Tijuana.

“Me encuentro con una institución de primer nivel, no podría tener otras palabras. Tuve la oportunidad de jugar en otros países y creo que son de primer nivel lo que son el estadio, su vestuario y la gente que trabaja aquí”, expresó.

El bicampeón de América apuntó que está muy feliz por llegar a La Jauría y esperar conseguir cosas importantes con el equipo. Sin embargo, a pesar de su prolija experiencia, reconoció que no es un líder de vestidor.

“Yo soy, a pesar de la edad, siempre separo a los líderes futbolísticos y los naturales. Yo no soy mucho de hablar, pero sí lo hago en la cancha. En el vestuario soy muy callado, pero hay otros que son líderes naturales como Jona (Jonathan Orozco) y yo no tengo esa personalidad tan fuerte”, mencionó.

A pesar de ello, el mundialista con La Roja se dijo listo para poder defender los colores de los fronterizos. Anotó que ya conoce el planteamiento del técnico Pablo Guede, con quien compartió vestidor en Monarcas Morelia.

“A mí personalmente me identifica mucho el juego que hace el profe. Me ha tocado muchas veces en mi carrera no sentirte cómodo porque no te sientes capacitado para hacer lo que quiere el entrenador, pero hoy en día me siento identificado con lo que él hace”, subrayó.

Aseguró que tanto los jugadores recién llegados como los que estaban en el torneo pasado ya están identificados con la idea del estratega argentino. Adelantó que Tijuana será un equipo competitivo en el torneo Guard1anes 2021.

“La forma y la idea la tenemos clara tanto los jugadores que estaban en el campeonato pasado como los que hemos ido llegando. Sabemos muy bien en qué se enfoca: ser un equipo protagonista, robar mucho el balón, sea de local y de visita”, explicó.

A su vez, Jara habló sobre su primer encuentro en esta campaña, cuando se enfrentaron a los Pumas de la UNAM en la primera jornada. Aunque el partido terminó empatado a ceros, admitió que deben de trabajar en los errores defensivos.

“Los goles de los contrarios son por errores de nosotros. Cada equipo se prepara de diferente forma en la semana. Nosotros planteamos el partido de Pumas muy diferente a lo que será contra Juárez. Obviamente los errores se tendrán que trabajar”, acotó.

Por último, recordó que Xolos tiene una plantilla joven, que aún tienen que aprender de las pifias que hay en los partidos. Sin embargo, indicó que todos se están acoplando a lo que pide Pablo Guede.

“En Xolos tienen una buena cantera, hoy me toca jugar contra David (Barbona) atrás y lo veo bien. Los jugadores jóvenes se acoplan muy bien a la idea de lo que quiere el entrenador, además de que tener mucha juventud te da frescura en los partidos”, finalizó.

