Claudia Sheinbaum advirtió que habrá sanciones a restaurantes que no cumplan con medidas contra COVID-19

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que los negocios de alimentos que no cumplan con las medidas para frenar la propagación de la enfermedad de COVID-19 serán acreedores de una sanción.

En videoconferencia de prensa la mandataria explicó que a partir de este lunes 11 de enero el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizará operativos de revisión en restaurantes de la entidad, a fin de constatar el cumplimiento de las restricciones impuestas a dicho sector.

“Lo segundo es una revisión que hará el Invea el día de mañana para ver quién está haciendo el cumplimiento y quién no de estas sanciones y, como siempre, se hará el apercibimiento y, si es el caso, la sanción correspondiente” , indicó la gobernadora capitalina.

El pasado viernes, Sheinbaum Pardo anunció que la CDMX continuará en semáforo rojo por tercera semana consecutiva, lo que significa que únicamente las actividades consideradas como esenciales podrán operar.

Y es que, las cifras de la epidemia de COVID-19 siguen pintando un panorama preocupante en la capital del país. Hasta el último corte, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 367,491 casos acumulados y 23,396 muertes por la enfermedad en la Ciudad de México.

Aunado a esto, se dio a conocer que la entidad cuenta únicamente con 8% de disponibilidad en camas generales y 15% para atender a pacientes graves por COVID-19.

En este contexto, Sheinbaum Pardo pidió a la ciudadanía no asistir a restaurantes, ya que estos sitios propician la transmisión de la enfermedad. “Pedirle a la ciudadanía que estamos en semáforo rojo y que evite ir a lugares que por el momento no está permitida su operación, absolutamente por razones sanitarias”.

En tanto, indicó que este lunes continuarán las mesas de trabajo con colaboradores y empresarios del sector de alimentos, con el fin de dar solución a los problemas que aquejan a la industria.

A las personas que cumplan estas medidas y que no despidan a los trabajadores, se les permitirá la deducción completa del Impuesto sobre Nómina del mes de enero y también el apoyo directo que estamos dando a trabajadores y trabajadoras de restaurantes

En la última semana, integrantes del gremio restaurantero se han manifestado en contra de las disposiciones restrictivas por coronavirus; incluso, advirtieron el próximo lunes 11 abrirán sus puertas al público bajo medidas de seguridad.

Ante dicho anuncio, la mandataria aseguró que su gobierno no busca generar ninguna confrontación, pues eso significaría caer en la provocación de sus detractores.

El objetivo es no llegar a una confrontación, ni mucho menos, esperamos que la gran mayoría de los trabajadores y dueños de restaurantes cumplan con las medidas sanitarias que se requieren y de todas maneras habrá una revisión por parte del Invea, pero no vamos a buscar ninguna confrontación, porque también es lo que algunos de ellos están buscando y eso no va a haber