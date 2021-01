“Son patadas de ahogado”: gobierno de Chihuahua descartó que la vida de César Duarte corra peligro en México

Defensa de César Duarte da patadas de ahogado (Foto: Reuters / José Luis González)

Jorge Espinoza, consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua, descartó la argumentación legal de la defensa del ex gobernador César Duarte respecto a que su vida corre riesgo en suelo mexicano y aprovechó para asegurar que se trata de “patadas de ahogado” .

Esto por que Juan Morillo, Henry Bell y Armando Rosquete, representantes legales de Duarte Jáquez, estimaron que si su cliente arribaba a México, su vida correría riesgo como la del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien fue asesinado el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta. Y que por tal motivo se debe de evitar su extradición al país que tiene numerosas investigaciones abiertas contra el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) .

De tal modo que Espinoza Cortés declaró, este jueves 7 de enero, que “ante la falta de argumentos jurídicos de la defensa del exgobernador, pues ya recurren a este tipo de argumentaciones sin fundamento, lo que comúnmente llamamos patadas de ahogado”. Aunado a esto, el representante legal de Chihuahua aseguró que “de ninguna manera pudiera correr riesgo el ex gobernador aquí, en el penal que le correspondería estar cuando sea extraditado”.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Respecto a la audiencia que se tiene prevista para el 14 de enero con referencia al estatus legal del ex político, Espinoza Cortés aseguró que esa fecha sigue sin cambios y estimó que en ese día se desestimen estas declaraciones por su falta de sustento legal.

“ La jueza federal lo único que va a revisar lo legal, no puede meterse a temas políticos ni temas tan subjetivos como los que ahora está argumentando la defensa; única y exclusivamente puede revisar temas del Tratado Internacional de Extradición, nada más ”, abundó.

Por su cuenta, Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno en la entidad, recordó que hasta el momento se tienen detenidos alrededor de 30 ex funcionarios, presuntamente ligados a la red de corrupción de Duarte Jáquez, mismos que no han sufrido ningún daño ni atentado a su integridad y que lo que ocurre por parte de la defensa es que buscan victimizar al ex priista ante la Operación Justicia para Chihuahua , dirigida por el Javier Corral.

La defensa de César Duarte continúa peleando que su representado se quede en EEUU (Foto: Cuartoscuro)

“Se está victimizando, es buscar que se impida la extradición, pero es muy simple: de todas las personas que están detenidas en esta Operación, no ha habido hasta ahorita nadie que haya perdido la vida por esa razón”, detalló.

Estas declaraciones coinciden con lo referido por Corral Jurado recientemente, quien manifestó su certidumbre respecto al caso César Duarte de que el 2021 será el año en el que el ex gobernador enfrentará la justicia por las acusaciones que tiene en su contra.

El actual gobernador panista explicó a medios de comunicación que existe voluntad política por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se lleve a cabo, con apego a derecho, la extradición del señalado por desvíos millonarios con fines electorales y lavado de dinero.

César Duarte hace todo lo posible para no regresar a México (Foto: Cuartoscuro)

“Tengo la absoluta certeza de que este año el exgobernador César Duarte enfrentará a la justicia en Chihuahua. Es evidente la voluntad política en el Departamento de Justicia de EEUU para concretar su extradición; estaremos muy atentos a la audiencia final del próximo 14 de enero ”, publicó en redes sociales.

El caso, de acuerdo con el gobierno local, se ha develado como uno de los mejores estructurados, pues Mónica Vargas , titular de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua (SFPCh), anunció que se tienen identificados a los “principales operadores de la red de corrupción que durante la administración estatal 2010-2016”.

“ En el ámbito administrativo se iniciaron 73 procedimientos en los que están involucrados 778 ex servidores públicos , que representan un daño a la hacienda pública por un monto superior a los 1,798 millones de pesos”, agregó para brindar más certidumbre jurídica al caso. Por lo cual la defensa de Duarte Jáquez insiste en que su representado se quede en EEUU.

