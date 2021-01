“Fortalecerlos en vez de desaparecerlos”: PAN buscará frenar iniciativa de AMLO para absorber a los organismos autónomos

Con el objetivo de ahorrar hasta “20 mil millones de pesos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves durante su conferencia matutina que el próximo 15 de febrero enviará una iniciativa de reforma administrativa para eliminar algunos organismos autónomos y que su estructura se integre a las secretarías de Estado.

Esto no fue bien tomado por el Partido Acción Nacional (PAN), pues su dirigente nacional, Marko Cortés, afirmó esta tarde en un comunicado que los organismos autónomos han fortalecido la democracia “y notoriamente, son más capaces y eficaces que el propio gobierno federal”.

En este sentido, dio una contrapropuesta al presidente para que “se fortalezcan los organismos autónomos en vez de desaparecerlos” , de manera que sean estos los que asuman funciones de dependencias del gobierno federal.

Destacó que si el objetivo de su administración es ahorrar recursos, la propuesta del PAN “es la más viable”, ya que, de lo contrario, “estaría evidenciando, una vez más, que el gobierno morenista lo que busca no es ahorrar recursos, sino controlarlo absolutamente todo, sin equilibrios ni contrapesos”.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN (Foto: Cuartoscuro)

En Acción Nacional desde su fundación hemos apostado por las instituciones, que van más allá de cualquier coyuntura y liderazgo político, apostamos por el fortalecimiento de los organismos autónomos porque creemos en su independencia frente al gobierno en turno, en la idoneidad de sus integrantes y en su eficiencia para dar resultados

Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez dijo en entrevista con Milenio que López Obrador está evidenciando de nueva cuenta que no quiere contrapesos sobre su gobierno:

Si fuera por él desaparecería el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y él sería el virrey de este país, con todo respeto

Aseguró que, cuando menos en la cámara alta la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y MC tienen los números para rechazar dicha reforma constitucional; e incluso, confió que morenistas también se les sumen.

Uno de los organismos que sería absorbido es el IFT (Foto: Archivo)

Entre los posibles cambios que plantea la reforma del presidente, que adelantó este jueves por la mañana, se busca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Asimismo, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sea absorbido por el DIF.

“La verdad es que no acaba de entender que él (López Obrador) no puede ser juez y parte, que él no puede auditar sus cuentas públicas, que el de él ha sido un gobierno opaco, la Función Pública ha sido su alcahuete, ahí está la sanción que le hicieron a León Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, por la compra de ventiladores en Hidalgo, una sanción que en la primera instancia la ganó porque sí estuvo hecha, con toda la intención, salieron del paso diciendo ya lo sancionamos, pero sabían perfectamente que estaba tan mal hecha que le iban a revertir en el en el tribunal de lo contencioso”, dijo Gálvez.

En tanto, el diputado Miguel Rigss Baeza calificó la intención del presidente como “el ataúd de los contrapesos” administrativos.

“Desaparecer los órganos autónomos sería el último clavo en el ataúd de los contrapesos, ya no de poderes, de los contrapesos administrativos, como si él ofrece asilo político a esta persona, a Assange, pero aquí sí quiere censurar a todos los que estén en su contra o bueno ya no en su contra, a todo aquel que opine y verse con alguna opinión congruente”, expuso.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Sin invitación a la inauguración y reacio a criticar a Trump: así comienza AMLO su relación oficial con Biden

“Con chicanadas consiguieron amparos”: AMLO criticó a consejeros del INE por sueldos millonarios

Elecciones 2021: el PAN abrió las puertas a los aspirantes rechazados de Morena