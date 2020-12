“Pésimo lugar para turistear”: influencer rusa criticó las medidas sanitarias en Oaxaca y la tundieron en redes

Reina tiene más 58 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram@xenia.reina)

Si hay un país que se caracteriza por recibir siempre a los turistas con los brazos abiertos es México. Y es que es considerado como uno de los destinos favoritos para viajeros nacionales e internacionales no solo por su hospitalidad y calidez de su gente, sino también por la riqueza natural, histórica y cultural que posee el territorio mexicano.

Aún así, nunca faltan los visitantes que se refieren despectivamente de los lugares que los acoge. Sin embargo, lo peor es hacerlo a través de las redes sociales, cuando tienes miles de seguidores, precisamente del país al que te refieres.

Fue lo que le pasó a la influencer de origen ruso, Xenia Reina, quien se expresó de manera negativa de Oaxaca, estado donde se encuentra de viaje.

Xenia señaló que jamás regresaría a Oaxaca (Foto: Instagram@xenia.reina)

Reina, quien desde hace varios años vive en México, estuvo publicando en las últimas horas a través de Instagram Stories su desagrado por las medidas sanitarias implementadas en la entidad, que se ubica en color naranja en el semáforo epidemiológico (alto riesgo de contagio de COVID-19).

Pésimo, pésimo lugar para turistear. Jamás regresaré a este estado paranoico. Que se queden sin turismo internacional

De acuerdo con sus mensajes, quiso visitar las ruinas arqueológicas de Monte Albán, pero las encontró cerradas y que solo dejaron ingresar presuntamente a mexicanos que sí llegaron temprano.

No pude ni entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Solo pasaron los mexicanos que se formaron a las 7 am. Y siguen teniendo la fila de 90 vehículos formados ahorita. ¡Se creen demasiado! Hay muchos mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. Bye para siempre, Oaxaca!

(Captura de pantalla: Instagram)

También quiso visitar las ruinas de Yagul, pero corrió con la misma suerte, debido a las medidas sanitarias.

Ya no gastaré ni un peso en Oaxaca, no se lo merece. El peor estado de México que conozco

Debido a estas publicaciones, varios de sus seguidores la atacaron, e incluso, la acusaron de hacer comentarios racistas:

“Estamos en semáforo rojo, no es tiempo de salir de viajes innecesarios y para colmo, burlarte de Oaxaca, tú no sabes como se rigen sus usos y costumbres”, " Wey no, Oaxaca se quedará sin sus valiosos 20 pesos para entrar a Monte Albán” y “Haznos el favor de quitar el .mx de tu nombre de usuario, aquí en México ya no eres bienvenida”, fueron algunos de los comentarios hacia la influencer.

(Captura de pantalla: Instagram)

Luego de sus críticas, Xenia se disculpó al publicar una imagen de la virgen de Guadalupe de la Catedral de Oaxaca, señalando que ha recibido amenazas tras el incidente y reconoció que exageró en sus comentarios.

¡Tranquilícense! Yo me la pase súper bien en Oaxaca, es un lugar sumamente bonito con mucha historia y cultura. Admito que tal vez exageré algo en mis publicaciones ,pero fue resultado de mi cansancio”.

Cabe mencionar que, a pesar de sus comentarios, en su perfil existen muchas fotografías de otros destinos del país a los que se le ve disfrutando.

Acapulco, Riviera Maya, Malinalco y el Puerto de Veracruz, son algunos lugares que ha conocido del país (Foto: Instagram/xenia.reina)

Xenia Reina cuenta con casi 58 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que en su perfil de Tik Tok tiene 378 mil seguidores.

Según la última actualización de la Secretaría de Salud, en Oaxaca se registran al menos 538 casos activos de de COVID-19; es decir, personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto a su disponibilidad hospitalaria, registra el 42% de ocupación en sus camas en generales y el 31% en camas con ventilador.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

La tenista Ana Sofía Sánchez Palau viajó a Argentina para un torneo, pero fue devuelta a México

#LordVacuna: el funcionario de Edomex que usó “influencias” para que su familia fuera vacunada contra el COVID-19 y ahora será sancionado

Vida de campeón: las lujosas vacaciones de Gignac en Tulum