Interjet Vacations se declaró en quiebra

La empresa Resérvalo, que maneja la marca Interjet Vacations, informó que el pasado 23 de diciembre presentó una solicitud formal de declaración de quiebra.

Mediante un comunicado, la compañía detalló que solo tenía a su cargo el manejo comercial de esta marca, por lo que no tiene relación corporativa con la aerolínea Interjet.

“Al público en general y a todos los interesados se les informa que el día 23 de diciembre de 2020 la empresa Resérvalo, S.A.P.I. de C.V. presentó formal solicitud de declaración de quiebra”, indicó.

Interjet Vacations era la empresa encargada de comercializar paquetes de viaje a los usuarios como transporte aéreo y hotel, entre otros servicios.

La empresa destacó que todas las reservaciones pendientes de Interjet Vacations así como el tratamiento que se dará a las mismas, deberán ser consultadas directamente con el síndico que se designe en su momento, o bien, pueden comunicarse al correo sindicaturaijv@gmail.com.

Debido a sus complicaciones económicas, Interjet no vuela desde el pasado 11 de diciembre, lo que ha cancelado decenas de viajes.

Sin embargo, no es la primera vez que la aerolínea afronta este tipo de problemas: los primeros dos días de noviembre, luego del 29 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, además del viernes 11 de diciembre, la compañía suspendió los viajes.

Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) proporcionó asesoría para la protección de sus derechos a 69 consumidores, a raíz de la cancelación de 62 vuelos de la aerolínea en los últimos días de noviembre de 2020.

Días antes, el 3 de noviembre, la Profeco ya había emitido una alerta sobre el riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet, con motivo de los reiterados incumplimientos a las disposiciones jurídicas en perjuicio de los derechos humanos de las y los consumidores.

La Profeco indicó que al tratarse de cancelaciones atribuibles de manera exclusiva a la aerolínea, ésta debe cumplir, conforme a la Ley de Aviación Civil y a elección de los pasajeros afectados de cualquiera de los vuelos antes señalados, las siguientes disposiciones:

En los casos de los incisos a) y c) anteriores, la aerolínea deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. Esta indemnización deberá ser pagada por la aerolínea dentro de un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su reclamación por parte de los pasajeros.

Si la línea aérea no respeta tus derechos, contacta al Teléfono del Consumidor, 55 5568-8722 y/o al 800 468 8722; o a través de WhatsApp, en los números 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344.

También puedes enviar un correo a: conciliaexpres@profeco.gob.mx, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés) suspendió el pasado 29 abril a Interjet de su Cámara de Compensación por falta de pago de membresía. Aunque la aerolínea informó que decidió suspender temporalmente su participación.

La compañía también tiene deudas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares por la compra de turbosina. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó el pasado 24 de abril una propiedad de la familia Alemán, dueña de la aerolínea hasta ese momento, a causa de una deuda.

Posteriormente, la empresa informó que llegó a un acuerdo con el SAT para el pago de las obligaciones hacendarias, sin que eso implicara la condonación de impuestos.

El pasado 1 de diciembre, se informó que Alejandro del Valle se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de la aerolínea, mientras que Carlos Rello quedó como director general de la empresa.

Sin embargo, se detalló que tanto Miguel Alemán Velasco como su hijo Miguel Alemán Magnani ya no cuentan con cargos de control en la empresa y a partir de ahora quedarán con “cargos honoríficos como fundadores de Interjet”.

El impacto económico generado por la pandemia de coronavirus ha generado incertidumbre para las aerolíneas mexicanas, ya que en el primer trimestre del año reportaron fuertes pérdidas, toda vez que durante abril y mayo, redujeron hasta 90% su capacidad de transporte de pasajeros.

