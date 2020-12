Injuve alertó sobre los riesgos de tener relaciones sexuales en tiempos de COVID-19

El coronavirus se transmite a través de las vías respiratorias, por tanto, las medidas implementadas como el uso del cubrebocas, pueden disminuir la probabilidad de adquirir el virus (Foto: Nicolas Stulberg)

Durante este año, la distancia social se tornó en una de las medidas más recomendadas para evitar contagios por COVID-19. Un apretón de manos fue remplazado por un choque de codos y algunas reuniones se tornaron en videollamadas.

Las citas en restaurantes, bailes en antros, así como los besos y abrazos quedaron suspendidos temporalmente. Sin embargo, durante estas épocas donde prepondera el uso de gel antibacterial, aún permanece la duda sobre qué tan riesgoso es mantener relaciones sexuales bajo este contexto.

Respecto a lo anterior, Miguel Peredo, de la brigada “Cogiendo educación sexual” del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) explicó que tan conveniente es tener sexo en medio de la pandemia por COVID-19.

Peredo recordó que el coronavirus se transmite a través de las vías respiratorias, ya sea por estornudos, tos, hablar, cantar o gritar. Por tanto, las medidas implementadas desde el inicio de la contingencia sanitaria, como es el uso del cubrebocas, pueden disminuir la probabilidad de adquirir el virus.

El brigadista recomendó no intercambiar besos con personas desconocidas o con aquellos que presenten síntomas (Foto: Nicolas Stulberg)

“Aún no se ha encontrado la presencia del virus dentro del líquido pre-eyaculatorio, el semen o los fluidos vaginales, por tal razón podemos estar tranquilos que de esta manera no se va a dar la transmisión, sin embargo, debemos utilizar el condón ya que no nos estaríamos cuidando de un embarazo no planeado o de una infección de transmisión sexual”, señaló.

Asimismo, el brigadista destacó que en medida de lo posible deben evitarse los besos, ya que es por medio de la saliva donde puede transmitirse el virus. En este sentido, dijo que el riesgo de contagio puede disminuir si se tiene el conocimiento de que la pareja ha implementado las mismas medidas de cuidado que uno.

“Si no conocemos a la persona con la que vamos a intercambiar besos, es preferible evitarlos para que nosotros también tengamos medidas de autocuidado y así no adquirir esta enfermedad”, apuntó.

El representante del INJUVE puntualizó que las relaciones sexuales abarcan más que sólo la penetración, por lo que, en la situación que se vive actualmente, las personas pueden recurrir a otras formas de estimulación y así continuar disfrutando sin exponerse.

De acuerdo con la Agencia de Salud Pública de Barcelona el ducharse o lavarse las manos con agua y jabón antes y después del sexo puede reducir el riesgo de contagio (Foto: Nicolas Stulberg)

“Sabemos que dentro durante este aislamiento social nuestras posibilidades se disminuyen de interactuar con otro, sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, te tienes a ti y a tu cuerpo. El único límite será tu imaginación, recuerda estimularte a través de los sentidos o estimular a tu pareja a través de los sentidos también, puede ser a través de la vista, el gusto, el olfato, del tacto”, concluyó Miguel Peredo.

Recientemente, la Agencia de Salud Pública de Barcelona realizó una serie de recomendaciones para mantener relaciones sexuales seguras en tiempos de pandemia. Entre las más destacadas se encuentran: el ducharse o lavarse las manos con agua y jabón antes y después del sexo; así como sanitizar, con estos mismos elementos, los juguetes sexuales en caso de utilizarse.

En esta guía también se menciona que el riesgo a contagio es menor si las relaciones se realizan en espacios abiertos o que cuenten con buena ventilación. Además, expresa que el riesgo de contagiarse es bajo cuando se tiene sexo entre personas convivientes que no han sido expuestas al virus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Recomiendan tener sexo en espacios abiertos para evitar contagios de COVID-19

Mapa del coronavirus en México 30 de diciembre: casi 1,000 defunciones en un día y CDMX sigue en alerta máxima por mayor ocupación hospitalaria

COVID-19 en México: adultos mayores podrán vacunarse a partir de enero de 2021, confirmó AMLO

“No podemos bajar la guardia”: inició la segunda jornada de vacunación contra Covid-19 en México