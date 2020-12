Estos serán los horarios con los que operarán el Metro y Metrobús por el Año Nuevo

Imagen de archivo (Foto: EFE / José Pazos)

El servicio de transporte público de la Ciudad de México operará con horario especial este jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero, con motivo del Año Nuevo.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) detalló los horarios especiales de la red de transporte público.

Para este jueves 31 de diciembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) operará hasta las 23:00 horas, mientras que para el 1 de enero, su horario será de las 07:00 a las 00:00 horas.

En tanto, el Metrobús dará servicio hasta las 9:30 de este 31 de diciembre, mientras que para el primer día del 2021 su horario será de 05:00 a las 00:00 horas.

Imagen de archivo (Foto: especial)

Por su parte, el Trolebús dejará de dar servicio este 31 de diciembre a las 22:00 horas, en tanto que el 1 de enero operará de las 06:00 a las 00:00 horas.

El Tren Ligero dará servicio hasta las 22:00 horas de este jueves, mientras que para el viernes 1 de enero, su horario de operación será de 07:00 a las 23:30 horas.

Este 31 de diciembre, los autobuses de la RTP y el Sistema Ecobici concluirán operaciones a las 22:00 horas, mientras que para el 1 de enero, la RTP dará servicio de las 07:00 a 22:00 horas, en tanto que Ecobici lo hará de las 07:00 a 00:30 horas.

Horarios del Transporte Público en la CDMX para este 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021 (Foto: @LaSEMOVI)

Es importante recordar que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo debido al elevado número de contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19. Es por eso que ante la emergencia sanitaria, el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, llamó a continuar con las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios.

Además, solicitó ser responsables y seguir las cinco reglas esenciales para no infectarse y son:

*Quédate en casa. Si no tiene a que salir, no salga, no se expongas, y evite contagiarse o contagiar a su familia.

*Si es indispensable que salga, use cubrebocas y manténga la sana distancia siempre.

*No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

*Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

*En caso de ser positivo a COVID-19, lo mejor será aislarse 15 días y llamar a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

De acuerdo con las cifras otorgadas por las autoridades locales, en la capital del país hay 28,109 casos activos de COVID-19, lo que representa 955 más respecto al día anterior. En tanto que las defunciones ya suman 21,449 (225 más en solo 24 horas).

A nivel nacional, ya suman 1,413,935 casos acumulados de COVID-19 (12,406 en solo 24 horas), mientras que el número de víctimas fatales ascendió a 123,845 (1,052 decesos más respecto al día anterior).

