La verdad detrás de la supuesta vacuna contra el COVID-19 que venderían en Walmart

La cadena de supermercados recalcó que siempre “privilegiamos ante todo la seguridad de nuestros clientes" (Fotografía: REUTERS/Kamil Krzaczynski)

Además de vivir una pandemia por COVID-19, México paralelamente sigue teniendo una producción masiva de noticias falsas, popularmente conocidas como “Fake News”.

Y es que en las últimas horas se ha viralizado el nombre de la empresa Wal-Mart, pues se les señaló de supuestamente suministrar la vacuna contra el coronavirus en sus sucursales de México. Ante estas acusaciones, la trasnacional se posicionó al respecto, desmintió el rumor y aclaró que la información es falsa.

“A todos nuestros clientes y socios, les aclaramos que es falsa la información difundida en redes sociales sobre el supuesto suministro de la vacuna contra el COVID-19 en nuestras unidades en México”, escribió Wal-Mart en su cuenta de Twitter.

La cadena de supermercados recalcó que siempre “privilegiamos ante todo la seguridad de nuestros clientes y socios, brindándoles la confianza de que actuamos de forma coordinada con las autoridades de cada comunidad en la que operamos”.

De igual forma, señalaron que a lo largo de la emergencia sanitaria han “acatando los protocolos adecuados para salvaguardar el bienestar y la integridad de las familias mexicanas”.

¿CÓMO SURGIÓ LA NOTICIA FALSA?

A través de Twitter, en las últimas 24 horas, inició a circular una fotografía donde aparece una vacuna contra el COVID-19, la cual se presumía se estaba comercializando en los tiendas de Wal-Mart de Estados Unidos.

A pesar de que tiempo después se logró concluir que la fotografía era falsa, la supuesta venta de vacunas en Wal-Mart causó confusión entre los internautas, pues días antes el gobierno de Estados Unidos había anunciado que utilizará farmacéuticas o empresas privadas para aplicar la vacuna en sus instalaciones.

Incluso, Tom Van Gilder, jefe del departamento médico de Wal-Mart, había declarado que “la empresa había adquirido congeladores con hielo seco para poder almacenar las vacunas con los mejores estándares de calidad”.

La noticia comenzó a circular en Twitter (Fotografía: Captura de Pantalla/Twitter)

Entonces, en efecto, las farmacias de Wal-Mart y Sams Club están aplicando la vacuna contra el COVID-19, pero esto no quiere decir que está a la venta para el público en general, por lo menos por ahora. Es falso que puedas adquirir el vaporizador en 20 dólares, es decir, unos 400 pesos mexicanos.

El objetivo principal es hacer más grande la red de vacunación y llegar a zonas remotas, ya que según la empresa el “90% de la población estadounidense vive a menos de 10 millas (16 kilómetros) de un Walmart”.

De acuerdo con reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con fecha de corte del 23 de diciembre, Estados Unidos ha aplicado un millón de dosis.

Por otro lado, ante el incremento de casos de coronavirus, el gobierno de México puso en marcha la aplicación de la vacuna al personal de salud que atiende a pacientes con la enfermedad infectados con el virus SARS-CoV-2.

Durante la conferencia de prensa vespertina de este lunes, Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que ya son 9,579 antígenos aplicados al corte de este 28 de diciembre.

MÉXICO Y LAS FAKE NEWS

Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, señaló que la propagación de noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación tradicionales se ha vuelto una práctica cotidiana.

Las cinco redes sociales más utilizadas por los mexicanos son WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook; esta última tiene más de 82 millones de usuarios, de los cuales 88 por ciento (70 millones) asegura haber recibido alguna vez mensajes erróneos, refirió Hurtado.

De acuerdo con el estudio “Radiografía sobre la difusión de fake news en México”, nuestro país es la segunda nación con mayor generación de noticias falsas, esto después de Turquía. La investigación incluyó la aplicación de mil 593 cuestionarios al mismo número de personas de entre 14 y 95 años, de los 32 estados del país.

México, según la UNAM, es la segunda nación con mayor generación de noticias falsas (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Respecto a WhatsApp, Hurtado resaltó que 90 por ciento de los encuestados dijo haber recibido noticias falsas sobre la COVID-19, así como 91 por ciento de los que utilizan Instagram.

Al final, el especialista compartió algunas medidas para evitar caer en noticias falsas: no creer al 100 por ciento lo que circula en las redes sociales; darse unos minutos para corroborar antes de compartir; guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la seguridad.

De igual forma, invitó a la ciudadanía a informarse mediante las autoridades sanitarias mexicanas e internacionales.

