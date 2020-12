La SCJN determinó las sanciones para quien tenga o porte armas de uso exclusivo del Ejército mexicano

La SCJN reveló que no se configura el delito de portación del artefacto, precisamente porque la tenencia se da dentro de su domicilio, sin que sea relevante que el arma de fuego sea de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas (Foto: Cuartoscuro)

Este martes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció las sanciones para cualquier persona que posea, incluso dentro de su hogar, o porte armas de fuego que sean de uso exclusivo de la Armada, el Ejército, o la Fuerza Aérea.

“De acuerdo con la Constitución y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es relevante el lugar en que se tenga el arma de fuego (...)

“De manera que la posesión se dará cuando una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será cuando la tiene o la lleva consigo fuera del hogar”, señaló el máximo tribunal del país.

Además, la SCJN reveló que no se configura el delito de portación del artefacto, precisamente porque la tenencia se da dentro de su domicilio, sin que sea relevante que el arma de fuego sea de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: “pues si bien la posesión no puede considerarse amparada bajo la previsión del artículo 10, lo cierto es que las características del arma no varían la acción de posesión que dará lugar a la conducta delictiva”.

La decisión judicial de la Corte explicó que el artículo 10 de la Constitución prevé el derecho de los habitantes de nuestro país a poseer armas en el domicilio, con un propósito de seguridad y legítima defensa; “exceptuado la posesión de armas prohibidas por la ley federal, así como aquellas reservadas” para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las sanciones determinadas fueron publicadas por la SCJN como parte de las jurisprudencias difundidas a través de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

México no solo tiene un problema con las drogas y el narcotráfico, también lo tiene por los cuantiosos y bien integrados arsenales que los criminales han llegado a tener para enfrentarse con otros o la policía federal. Los últimos 10 años habrían entrado armas de forma ilegal por millones.

Uno de los problemas más graves que hay es que la mayoría quedan en manos del crimen organizado, es decir, de los entre 2.5 y 3 millones de armas que llegan al país, una parte es coptada por el mismo cártel.

Según un diagnóstico hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que consultó el periódico La Jornada, un 70% de las armas vinieron desde Estados Unidos y tan solo el 30% proviene de países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Rumania.

Sin embargo, podría haber armas que fueron fabricadas en otro continente, pero ingresaron al país por la frontera norte debido a las normas que tiene Estados Unidos. Cabe destacar también que una cuarta parte de los 130,000 locales con licencia de venta de armas se encuentran en estados colindantes con México.

Los lugares desde donde estarían trabajando mayor número de estos productos son Texas, donde hay 10,492 puntos de venta; California con 7,962 de ellos y Arizona con 3,010. Esto significa que en dicha zona se encuentran alrededor de 10,000 gun shows en la línea de frontera entre México y Estados Unidos.

