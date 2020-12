“Vamos a quedar como el chinito”: secretario de Salud de Nuevo León pidió trato justo en distribución de vacuna contra COVID-19

Este este sábado arribó el segundo lote de 42 mil 900 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech (Foto: UANL)

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, criticó que en la entidad a donde llegó el desembarque de vacunas contra COVID-19, solo se quedarán mirando su paso, ya que no serán aplicadas en el estado sino en Coahuila.

“Nos vamos a quedar como el chinito [’nomás milando’], o están aquí y se van a ir a Saltillo, ninguna en este momento será para los nuevoleoneses, espero que en poco tiempo lleguen”, dijo el funcionario estatal sobre las 8 mil 775 dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech que arribaron al aeropuerto de Escobedo, procedentes de Bélgica.

“Debemos tener un trato justo y equitativo para la atención de todos los ciudadanos de este país, aquí también estamos sufriendo, tenemos personal médico y muchas personas vulnerables”, añadió en conferencia a medios.

Si bien las vacunas arribaron a Nuevo León, estas serán para personal que está en la primera línea de batalla contra la pandemia en Coahuila. Según adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la segunda jornada de aplicación será este domingo 27 y ya no el lunes 28 de diciembre, como se tenía previsto.

El secretario de Salud de Nuevo León, criticó que en la entidad a donde llegó el desembarque de vacunas contra COVID-19, solo se quedarán mirando su paso (Foto: Press Office Andres Manuel Lopez Obrador/Handout via REUTERS)

El funcionario estatal agregó que desconoce si cabe la posibilidad de que algunas vacunas destinadas a Coahuila sean para Nuevo León, tal como ocurrió con la primera jornada del 24 de diciembre pasado, donde se distribuyeron hasta Querétaro aquellas destinadas a la Ciudad de México.

“No sabemos en qué hospitales las vamos a poner, todavía no tenemos esa información de las autoridades federales, no hay un número de dosis exactas, no hemos recibido información de la federación”, refirió.

Por otra parte, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya respondido la petición de la llamada Alianza Federalista que agrupa a gobernadores opositores, quienes pidieron se permita adquirir la vacuna por parte de los estados, así como a empresarios que desean inmunizar a sus trabajadores para mantener la producción económica.

“El gobierno federal es el único que tiene el control y es el responsable de la aplicación de la vacunación en coordinación con autoridades estatales; pero la logística, la distribución y el almacenaje, todo está a cargo del gobierno federal”.

En Nuevo León fueron registradas 30 nuevas muertes y 530 casos positivos de coronavirus. (Foto EFE/Miguel Sierra)

Apuntó que espera millones de dosis y no unas cuántas como mero acto simbólico, pues al menos en Nuevo León requieren de 4 millones y en el resto del país, cerca de 100 millones para proteger a 80% de la población.

“¿Para qué alcanzan? ni para cubrir a los doctores, y las que llegaron hace unos días también son muy poquitas, necesitamos decenas de millones para todos los mexicanos”, consideró de la O Cavazos pues tomará tiempo llegar a la meta de vacunar a la mayoría.

“Sé que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para comprar vacunas, pero no es fácil en este momento adquirir 80 millones, se adquirirán conforme vayan pasando los meses; espero que nos pongamos más listos que otros gobiernos para conseguirlas más rápido, los nuevoleoneses esperamos lo mejor”, dijo el secretario de salud neolonés al corregir su discurso de este 26 de diciembre, durante la presentación de casos acumulados en la entidad.

A su vez, reportó que en Nuevo León fueron registradas 30 nuevas muertes y 530 casos positivos de coronavirus. Con ello suman 6 mil 388 decesos y 120 mil 349 personas que han contraído el virus SARS-CoV-2. En el el estado norteño hay mil 414 personas hospitalizadas, el número más alto desde el primero de agosto cuando hubo mil 503, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Agregó que son 35 los pacientes que hacen uso de un respirador mecánico.

La enfermera María Irene Ramírez recibió la primera inyección de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

Este este sábado 26 de diciembre arribó el segundo lote de 42 mil 900 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Un cargamento de 34 mil 125 vacunas aterrizó en la Ciudad de México y las restantes en Nuevo León.

Pese a sus comentarios de este sábado, Manuel de la O Cavazos había referido el 23 de diciembre que ya estaba en pláticas para censar a quienes serían vacunados en el estado, y dio comienzo un proceso de capacitación para aplicar el antídoto, pues estaba en pláticas con autoridades federales. Previó que el tratamiento a Nuevo León llegue entre el 15 y 31 de enero de este 2021.

