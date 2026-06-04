México

Kenia López Rabadán acusa que política de AMLO generó tensión actual con EEUU: “Deje gobernar a Sheinbaum”

La presidenta de la Cámara de Diputados respondió a la carta que publicó anoche el exmandatario sobre Donald Trump

Guardar
Google icon
La mejor reforma electoral es la que hubiera parado al crimen organizado, explica la diputada
La mejor reforma electoral es la que hubiera parado al crimen organizado, explica la diputada

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respondió a la carta que publicó anoche el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, en la que se dirige al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una creciente tensión en la relación bilateral.

En su cuenta de X, la diputada del PAN le pidió a López Obrador que “deje gobernar a la presidenta, al menos no estorbando”.

PUBLICIDAD

En la misma publicación, acusó que la política de “abrazos, no balazos”, que implementó el exmadatario durante su sexenio" como parte de la estrategia contra el crimen organizado, generó el actual conflicto entre México y Estados Unidos ante la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá.

López Rabadán aseguró que dicha política dejó un saldo de 200 mil asesinatos en el país y permitió que el narcotráfico se empoderara.

“Su política de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.

“Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en medio de la revisión del TMEC”, escribió López Rabadán en la red social.

PUBLICIDAD

La legisladora señaló la necesidad de que los mexicanos se unan contra el narco, por lo que llamó a que López Obrador a dejar de “crear cortinas de humo para distraer” de las acusaciones contra “narcopolíticos y huachicoleros”.

“México necesita que nos unamos para combatir al narcotráfico. Deje de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen”, concluyó.

¿Qué dice la carta de AMLO sobre Trump?

Anoche, López Obrador reapareció en la escena pública con una carta en la que reiteró su respaldó a Sheinbaum Pardo y denunció intentos de intervención por parte de funcionarios estadounidenses, quienes, según él, buscaban debilitar políticamente a Morena y favorecer a la oposición mexicana.

Esto último, aprovechando los temas del narcotráfico y la migración como herramientas de presión y narrativa electoral.

López Obrador sostuvo que las acciones de Washington no respondían a un interés genuino por atender esos problemas, sino a cálculos políticos y electorales de sectores específicos dentro del gobierno estadounidense.

Advirtió que esas prácticas formaban parte de una larga tradición intervencionista y acusó a funcionarios de intentar influir en la vida pública nacional en vísperas de procesos electorales.

La carta dedicó amplios párrafos a cuestionar el cambio de actitud de Donald Trump, a quien López Obrador aseguró haber conocido con una postura de respeto y diálogo durante su sexenio.

Recordó episodios clave como la negociación para evitar aranceles, la firma del tratado comercial y la colaboración en temas de seguridad y pandemia.

Asimismo, atribuyó el giro de Trump a la influencia de asesores “falsos amigos” y grupos políticos estadounidenses.

También retomó episodios controvertidos, como la detención de Salvador Cienfuegos y la intención de etiquetar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, advirtiendo que ello podría justificar intervenciones extranjeras.

Finalmente, López Obrador respaldó la gestión de Sheinbaum y cerró deseando que Trump recuperara el estilo de liderazgo basado en el respeto mutuo.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánAMLODonald TrumpEstados Unidosmexico-noticiasClaudia SheinbaumPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

El cantante de regional mexicano resaltó que hablar sobre salud mental puede salvar vidas

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

La inversión alemana de 860 millones de dólares en Topolobampo, Sinaloa: la historia detrás de la planta de amoniaco

Comunidades mayo-yoreme, organizaciones civiles y la ONU exigen cancelar la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo; este jueves convocan marcha en la Embajada de Alemania

La inversión alemana de 860 millones de dólares en Topolobampo, Sinaloa: la historia detrás de la planta de amoniaco

Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Las autoridades locales compartieron la ficha de búsqueda a través de sus plataformas

Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Postre de café, gelatina y leche: la receta fácil y refrescante que sorprende con cada cucharada

Una alternativa cremosa y ligera que combina distintas texturas para crear una experiencia dulce ideal para cualquier momento del día

Postre de café, gelatina y leche: la receta fácil y refrescante que sorprende con cada cucharada

SAT podría frenar la llegada de Guillermo Almada al América

El organismo institucional investiga al estratega uruguayo por presunta evasión de impuestos durante su periodo como director técnico del Club Santos Laguna

SAT podría frenar la llegada de Guillermo Almada al América
MÁS NOTICIAS

NARCO

El negocio del miedo: cómo la extorsión drena 900 mdd anuales de la economía mexicana

El negocio del miedo: cómo la extorsión drena 900 mdd anuales de la economía mexicana

Escuinapa en medio de la violencia: lanzan drones con explosivos contra militares y policías que custodiaban armamento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de junio: ‘El Cholo’ busca amparo por bloqueo de cuentas ordenado por la UIF

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Quién es Luis Arturo Jáuregui, representante de México en Man of the World Internacional en Filipinas

Efigenia Ramos niega que hijos de Silvia Pinal no tengan dinero para mantener la mansión del Pedregal: “Sí les alcanza”

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

Emiliano Aguilar estrena “Un puño de tierra” a caballo y vestido de charro en tributo a su abuelo Don Antonio

DEPORTES

¿Eres un obsesionado al futbol? Así puedes descargar el calendario de partidos del Mundial 2026 en tu celular

¿Eres un obsesionado al futbol? Así puedes descargar el calendario de partidos del Mundial 2026 en tu celular

Así festejó Checo Pérez su victoria en el Gran Premio de Mónaco 2022

SAT podría frenar la llegada de Guillermo Almada al América

México suma cinco medallas en el Panamericano Junior de Gimnasia Rítmica 2026 de Río de Janeiro

Revelan las razones por las cuales André Jardine salió del club América