Kenia López Rabadán acusa que política de AMLO generó tensión actual con EEUU: “Deje gobernar a Sheinbaum”

La mejor reforma electoral es la que hubiera parado al crimen organizado, explica la diputada

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respondió a la carta que publicó anoche el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, en la que se dirige al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una creciente tensión en la relación bilateral.

En su cuenta de X, la diputada del PAN le pidió a López Obrador que “deje gobernar a la presidenta, al menos no estorbando”.

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En la misma publicación, acusó que la política de “abrazos, no balazos”, que implementó el exmadatario durante su sexenio" como parte de la estrategia contra el crimen organizado, generó el actual conflicto entre México y Estados Unidos ante la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá.

López Rabadán aseguró que dicha política dejó un saldo de 200 mil asesinatos en el país y permitió que el narcotráfico se empoderara.

“Su política de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.

“Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en medio de la revisión del TMEC”, escribió López Rabadán en la red social.

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La legisladora señaló la necesidad de que los mexicanos se unan contra el narco, por lo que llamó a que López Obrador a dejar de “crear cortinas de humo para distraer” de las acusaciones contra “narcopolíticos y huachicoleros”.

“México necesita que nos unamos para combatir al narcotráfico. Deje de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen”, concluyó.

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¿Qué dice la carta de AMLO sobre Trump?

Anoche, López Obrador reapareció en la escena pública con una carta en la que reiteró su respaldó a Sheinbaum Pardo y denunció intentos de intervención por parte de funcionarios estadounidenses, quienes, según él, buscaban debilitar políticamente a Morena y favorecer a la oposición mexicana.

Esto último, aprovechando los temas del narcotráfico y la migración como herramientas de presión y narrativa electoral.

López Obrador sostuvo que las acciones de Washington no respondían a un interés genuino por atender esos problemas, sino a cálculos políticos y electorales de sectores específicos dentro del gobierno estadounidense.

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Advirtió que esas prácticas formaban parte de una larga tradición intervencionista y acusó a funcionarios de intentar influir en la vida pública nacional en vísperas de procesos electorales.

La carta dedicó amplios párrafos a cuestionar el cambio de actitud de Donald Trump, a quien López Obrador aseguró haber conocido con una postura de respeto y diálogo durante su sexenio.

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Recordó episodios clave como la negociación para evitar aranceles, la firma del tratado comercial y la colaboración en temas de seguridad y pandemia.

Asimismo, atribuyó el giro de Trump a la influencia de asesores “falsos amigos” y grupos políticos estadounidenses.

También retomó episodios controvertidos, como la detención de Salvador Cienfuegos y la intención de etiquetar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, advirtiendo que ello podría justificar intervenciones extranjeras.

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Finalmente, López Obrador respaldó la gestión de Sheinbaum y cerró deseando que Trump recuperara el estilo de liderazgo basado en el respeto mutuo.