Un albañil construyó un “túnel del amor” para ver a su amante, pero fue atrapado por el esposo de ella

Alberto “R”, un albañil construyó un túnel entre su hogar y la casa de su vecina y amante (Foto: Shutterstock)

Hay algunas personas que tienen que hacer construcciones para no ser atrapados al hacer actividades ilícitas como el “Chapo” Guzmán, pero hay otros que lo hacen para no ser captados en actividades extramaritales.

Este fue el caso de Alberto “R”, un albañil de Baja California, quien durante varias semanas se encargó de construir un túnel entre su hogar y la casa de su vecina y amante, Pamela “R”.

El hombre, quien vive en la colonia Villas del Prado 1, en Tijuana, se dio a la tarea de conectar su hogar con el de Pamela con una excavación que él mismo realizó. De esta forma podían ser “discretos” en su aventura al momento de visitarla.

De acuerdo a redes sociales, fue en uno de estos encuentros que Jorge “R”, el esposo de Pamela, los descubrió. Los amantes sostenían relaciones sexuales al momento de que el esposo llegó al hogar, luego de salir temprano de su trabajo como velador.

Los amantes estaban en medio de un encuentro, cuando fueron descubiertos (Foto: Shutterstock)

Alberto entonces procedió a esconderse debajo de la cama, y cuando Jorge lo buscó en realidad se encontró con un agujero.

Pero la historia no finalizó ahí, sino que Jorge se metió al túnel y cuando llegó, se encontró con el cuarto de la casa de Alberto. Ahí, según los medios de la entidad, se encontraba la esposa que estaba dormida en la cama. Alberto entonces le “suplicó” a Jorge que no hiciera ruido, para no despertar a su esposa.

No obstante, Jorge no hizo caso de la petición, y esto causó que la esposa se despertara. De acuerdo con los medios, ambos comenzaron a golpear al hombre infiel. Los vecinos entonces alertaron a las autoridades, quienes al arribar, decidieron llevarse a Alberto por su propia seguridad.

Las razones por las que las parejas se engañan en plena pandemia

Las parejas casadas y comprometidas en cuarentena están peleando más debido a un conflicto: cuándo tener relaciones sexuales, de acuerdo con una encuesta realizada en abril a 1,200 parejas casadas y comprometidas que permanecen confinadas en sus hogares por la aplicación Lasting.

La infidelidad en la pandemia se debe a ¿cuándo tener relaciones?(Foto: Shutterstock)

Solo el 18% de las parejas encuestadas informaron satisfacción en la comunicación con su pareja, y la mayor fuente de conflicto fue la frecuencia con la que tuvieron relaciones sexuales, seguido de las decisiones de compra y luego el tiempo de teléfono.

El 40% de las parejas encuestadas informa que pasan más de 20 horas adicionales por semana con sus parejas como resultado del distanciamiento social. Esto significa que las parejas están haciendo un poco de todo juntas: maratones de televisión, trabajando en proyectos en el hogar o cocinando. Sin embargo, la incertidumbre estimula emociones como la ansiedad y el estrés.

Para la mayoría de las personas encerradas y trabajando desde casa con sus parejas, es difícil imaginarse tener un minuto de paz. Pero, al contrario de lo que se imagina, las personas todavía están logrando engañar, y los sitios de infidelidad ven un aumento en los usuarios que buscan encuentros desde la pandemia.

“Muchas parejas se enfrentan a una convivencia de tiempo completo, no solo duermen juntos, sino que desayunan, almuerzan, meriendan, cenan, trabajan, cocinan, van de compras, limpian y hasta hacen actividad física juntos. Es posible, que para algunos esta escena algo atípica sea un pleno disfrute, una oportunidad única de compartirlo todo con el otro. Sin embargo, la lógica del todo, del full time, suele ser para muchos agotadora y complotar contra el deseo”, aseguró a Infobae la psicoanalista Agustina Fernández, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

El amor después de la infidelidad: las parejas de Hollywood que sobrevivieron al engaño

“Amiga, ¿es tu novio?”: mujeres que se unen para advertir a otras sobre hombres infieles y violentos

Qué es el “micro-cheating” y cuál es el impacto emocional que provoca