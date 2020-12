Galilea Montijo pasó la Navidad con hija de productora de “Hoy” que murió hace unas semanas

Andrea Escalona y Galilea celebraron la Navidad juntas (Video: Instagram@andy___rodriguez)

Galilea Montijo decidió ser una amiga ejemplar e invitar a Andrea Escalona a pasar una Navidad en su casa de Acapulco, Guerrero.

En las historias de las cuentas de Instagram de ambas, las compañeras del programa de Televisa, “Hoy”, compartieron la diversión que vivieron la pasada Nochebuena. A poco más de un mes de la muerte de Magda Rodríguez (madre de Escalona), la presentadora decidió disfrutar de las fiestas decembrinas en compañía de amistades cercanas.

En las historias de sus cuentas de Instagram, mostraron las decoraciones navideñas, así como la banda que amenizó la velada. En la reunión estaban presentes Escalona, su tía Andrea Rodríguez, Montijo y su esposo Fernando Reina, quienes no dejaron ni bailar y cantar.

Pero esto no significa que Escalona haya dejado a su madre atrás, ya que algunas horas después compartió una fotografía con su madre en pijamas navideñas, además de que estaban rodeadas de adornos de la festividad. “Feliz Navidad”, fue lo único que escribió.

Las presentadoras pasaron un buen rato en Acapulco (Foto: andy___rodriguez / IG.)

Además, en sus historias de Instagram, este viernes también publicó un libro que ella dijo que le ha ayudado con el duelo que ha sufrido en estos días.

“Chicos si están atravesando por un duelo, les recomiendo mucho este libro”, dijo de “El Camino de las lágrimas” de Jorge Bucay.

Semanas difíciles para Andrea Escalona

El pasado 1 de noviembre, se dio a conocer que Magda Rodríguez, falleció mientras dormía, a causa de un shock hipovolémico. Solo días después, Escalona dio positivo a COVID-19 y tuvo que quedarse durante más de dos semanas aislada en casa.

A esto se sumaron las polémicas versiones de una revista mexicana que aseguró que la productora había sido víctima de brujería y santería, rituales que según esta publicación, le habían provocado la muerte. Las polémicas declaraciones sobre la muerte de Magda Rodríguez, lastimaron profundamente a su hijas.

Galilea Montijo y Andrea Escalona bailaron y cantaron (Captura de pantalla)

Tras los duros golpes que sufrió en noviembre, Escalona reveló que no se sentía con ánimos de celebrar la Navidad. Sin embargo, su amiga, la diseñadora de interiores Adriana Huerta, acudió en su rescate y la convenció de poner juntas el árbol, para animarla e impedir que se sintiera aún más triste.

“Este año yo quería hacer el Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada, no hay nada que celebrar, de saltarme la Navidad, entre otras cosas, pero Adriana no me deja. Se me obligó, se me obligó a poner el árbol de Navidad, así que vamos a ver qué pasa”, agregó.

“Aquí estoy para hacer algo especial y darle mucho, mucho amor”, respondió su amiga.

A través de sus historias, la conductora mexicana mostró a sus casi dos millones de seguidores su abeto de color rosa, y les enseñó cómo lo decoró con corazones, ángeles y adornos plateados y blancos.

La presentadora ha tenido días duros (Foto: Andrea Escalona)

Además, en “homenaje” a su madre, colocó entre las ramas una pequeña fotografía en blanco y negro en la que aparecen las dos juntas. Mientras enseñaba en el video la dulce imagen, Escalona añadió de fondo la canción “All I want for Christmas is you” (Todo lo que quiero por Navidad eres tú), interpretada por Michael Bublé.

En semanas pasadas, Andy reconoció en distintas ocasiones que está atravesando momentos muy duros, y que incluso, ha necesitado ayuda psicológica.

“Sigo en shock. Estoy yendo con una psicóloga y me dice que hay veces que queremos entender con la cabeza, pero que sencillamente tienes que sentir. Cuando tienes un shock tan fuerte, tú solita te anestesias, dejas de sentir y tienes que volver a sentir para asimilar. Lo único que sí me hubiera gustado es que si algún día Diosito me manda hijos, los conociera... Pero igual, los estará cuidando en el cielo”, reveló el pasado 16 de noviembre.

También aseguró que mantendrá parte de los objetos personales de Magda Rodríguez para recordarla.

“Me estoy quedando con muchas; de hecho, tenía unas mascadas muy lindas que siguen oliendo a ella. [...] Yo creo mucho en la Kabbalah, dice que te tienes que quedar con la cartera de un difunto, y más si fue como Magda, que tenía la mejor suerte, o también con la ropa; no sé por qué cuando me pongo sus suéteres siento que ella me está abrazando. Traigo un collarcito con un dije en forma de corazón y ahí vienen parte de las cenizas de mi mamá, entonces, siempre está conmigo y siempre me acompaña”, agregó.

