Danna desapareció en marzo de 2020; nueve meses después, fue encontrado su cuerpo

Danna Sugey tenía 20 años al momento de que desapareció. Era madre de un niño de 3 años, trabajaba vendiendo artículos a través de internet, principalmente ropa, y hacía entregas cerca de donde vivía.

El 30 de marzo de 2020 salió de su casa en donde vivía con sus abuelos, ubicada en la colonia Homex, Delegación Natura, en Tijuana, Baja California. Eran las 16:30 horas e iría a dejar un pedido a solo una calle de su hogar.

De acuerdo con el testimonio que su madre, Suggey Dávalos, otorgó al semanario Zeta, Danna fue interceptada por al menos dos hombres que iban a bordo de un vehículo tipo sedán color guinda, los cuales terminaron subiéndola a la fuerza al automóvil y se retiraron del lugar.

“Como madre se te cae el mundo, empecé a preguntar por la colonia para ver si alguien la había visto y nada, entonces me fui a denunciar la desaparición, siempre con la ilusión de poderla encontrar”, expresó.

Con el pasar de los días, la familia Salgado Dávalos se desesperaba más, por lo que decidieron salir a las calles para manifestarse. Colocaron la imagen de Danna Sugey por varias partes de la ciudad y difundieron la desaparición por las redes sociales.

Entonces se dieron cuenta que había más personas pasando por el mismo calvario y pidieron la ayuda del colectivo Todos Somos Erick Carrillo, al cual se unieron y participaron en varias búsquedas.

La desaparición de Danna Sugey fue difundida por varios medios de comunicación locales y nacionales, por lo que su imagen estuvo vigente por mucho tiempo.

El medio recordó que el sábado 17 de octubre arrancó en Mexicali una extensa búsqueda de personas desaparecidas por todo el Estado, en la cual participaron varios colectivos y autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Se le llamó Segunda Brigada de Búsqueda, la cual fue organizada por el colectivo Una Nación Buscando T y supervisada por Cintia del Rincón, coordinadora de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) Zona Noroeste.

El colectivo ya había recorrido la colonia Homex el 19 de octubre. En los cerros ya se habían encontrado cuerpos enterrados, por lo que era un punto que se quería revisar.

El grupo se enfocó en un lote baldío, donde hay cancha de futbol de terracería y en donde se localizó el cadáver de un hombre enterrado en 2019. En el mismo lugar fueron encontrados los documentos de Danna Sugey Salgado Dávalos.

“Se encontraron los documentos de Danna Sugey, es una de las chicas que están buscando, creo que ella vive muy cerca de aquí, vamos a pasárselo a las autoridades”, comentó Angélica Ramírez, representante de Una Nación Buscando T.

El sábado 24 de octubre se organizó una de las búsquedas con mayor participación de personas, colectivos de búsquedas, sociedad civil, autoridades y medios de comunicación.

Alrededor de 200 personas recorrieron cerros, cañadas, riachuelos, basureros clandestinos y senderos, para hallar algún indicio que sirviera para dar con el paradero de la joven desaparecida.

Al no encontrar alguna pista, los padres se dirigieron a unas viviendas que meses antes estaban abandonadas, ya que una información anónima les indicó que allí podrían encontrar algo.

Desesperados, los padres tomaron un megáfono y comenzaron a gritar su nombre, además de solicitar a los residentes que les permitieran ingresar a sus hogares, quienes accedieron, pero al final del día no hubo algún hallazgo.

Sin embargo, todo cambió para la familia Salgado Dávalos el martes 8 de diciembre. Recibieron una llamada de alguien que tuvo que ver con la desaparición de la joven y les dijo que les dejarían una marca para que encontraran el cuerpo de la joven, cerca de donde se hallaron los documentos.

“La noche de ayer -8 de diciembre- me llamaron, primero pensé que era un anónimo más, pero por el tono de la voz, las cosas que me dijo le puse atención, me dijo ‘Señora, le vamos a dejar una señal para que ya tenga a su hija’”, señaló la señora.

Uno de los tíos de Danna corrió al lote baldío y encontró una chamarra de niña color rosa, con estampados de flores blancas, encima de una varilla.

Fue hasta la mañana del 9 de diciembre que la familia pidió el apoyo del colectivo Todos Somos Erick Carrillo para que realizara la excavación y, en cuestión de minutos, finalmente, se encontró el cuerpo de Danna.

Luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo era de Danna Sugey Salgado Dávalos, el martes 15 de diciembre fue velada. Acudieron las mismas personas que la buscaron por meses, pero ahora para despedirse de ella.

