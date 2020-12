Hugo López Gatell reconoció que la duración de inmunidad contra el COVID-19 todavía es imprecisa

El funcionario dijo que todavía no se puede saber cuánto tiempo va a durar la inmunidad hasta que pase cierto periodo (Fotografía: REUTERS/STRINGER)

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció este lunes que “no hay una conclusión generalizada sobre la duración de la inmunidad, hasta el momento se asume que puede ser duradera al menos 6 meses, pero no es una certidumbre científica”.

“La explicación principal de esta duración de la inmunidad es de al menos dos aspectos. La primera es si la inmunidad es suficientemente duradera, esto haría improbable que una persona se volviera a infectar. La segunda consecuencia es la vacuna, si la vacuna es un producto que está encaminado a inducir una respuesta inmune, se espera que la respuesta podría ser duradera y eso alentaría a pensar que con una sola vez que se vacunen las personas, según el producto con una o dos dosis, ya quedarían inmunizados”, declaró el funcionario durante su conferencia vespertina dedicada al seguimiento del COVID-19.

El funcionario dijo que todavía no se puede saber cuánto tiempo va a durar hasta que pase cierto periodo y “si se observa que persiste la protección, se podrá llegar a la conclusión de que es duradera, si no resiste la protección, se llegará a la conclusión de que no es duradera”.

Sobre esta posible inmunidad, López Gatell explicó que hasta el momento lo que se conoce tiene su base en el periodo de tiempo de la pandemia originada en Wuhan, China. “Hoy tenemos estudios que se realizaron en el área de Hubei, China, donde se hicieron estudios de inmunidad, que hay personas o más bien cuántas personas habían desarrollado huellas de inmunidad, hay unas huellas más identificables que son los anticuerpos”, declaró.

Posteriormente, Hugo López Gatell explicó cómo se miden los anticuerpos en sangre. “Se detectan a partir de ensayos que se nombran serológicos, los cuales son relativamente fáciles y rápidos de realizar. Hay otros ensayos que son más complejos, los cuales son de la respuesta celular, estos no están estandarizados. En varios paises se han reconocido los porcentajes de inmunidad, de modo que en la misma ciudad o el mismo país uno tiene más de una estimación de la cero prevalencia, es decir, la proporción de personas que tienen una manifestación de la respuesta inmune, generalmente los anticuerpos”, añadió.

GATELL Y LA RESPUESTA AL NYT

Luego de que el medio estadounidense The New York Times publicara un artículo en el que afirma que el Gobierno federal “engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital”, manipulando las cifras de contagio de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que dicho trabajo periodístico tiene hoyos de información.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario manifestó que los encargados de elaborar el escrito interpretaron los datos sin tener un conocimiento correcto de la situación.

“Desafortunadamente no, yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje, indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo”, sentenció el funcionario.

