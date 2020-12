“Hay hoyos de información”: López-Gatell señaló que publicación del New York Times se elaboró “sin un conocimiento correcto de la situación”

Luego de que el medio estadounidense The New York Times publicara un artículo en el que afirma que el Gobierno federal “engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital”, manipulando las cifras de contagio de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que dicho trabajo periodístico tiene hoyos de información.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario manifestó que los encargados de elaborar el escrito interpretaron los datos sin tener un conocimiento correcto de la situación.

Desafortunadamente no, yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje, indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo

El subsecretario argumentó que la semana pasada las autoridades capitalinas, en coordinación con las federales, alertaron que la situación de la epidemia en la capital del país era preocupante.

“Platicamos diariamente con la jefa de Gobierno, diariamente. Nuestro grupo de trabajo está incorporado al comando operativo COVID de la Ciudad de México que se reúne todos los días a las 10:00 de la mañana y evaluamos conjuntamente la situación” , alegó López-Gatell.

Acusó que entre las múltiples imprecisiones que la nota incluye, se encuentra la aseveración de que la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, y la administración federal actúan de forma excluyente.

No es así, afortunadamente en el caso de la región metropolitana podemos, en parte por la cercanía física, en parte por ser la zona más poblada del país, trabajar conjuntamente

Hugo López-Gatell también hizo mención de la vez en que fue cuestionado sobre el color del semáforo epidemiológico de COVID-19, a lo que respondió que dicho aspecto era “irrelevante cuando estamos declarando emergencia por coronavirus”.

“Lo vuelvo a decir si es que hay alguna duda al respecto, el gobierno de la Ciudad de México declaró emergencia por COVID y emitió una serie de recomendaciones específicas que corresponden con medidas de confinamiento, es irrelevante el semáforo, el color del semáforo, no la herramienta del semáforo, nunca dejó de ser relevante, nunca, sigue siendo vigente y, en su momento, que fue el viernes próximo pasado, anunciamos el color rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México, igual que lo hicimos conjuntamente con la jefa de Gobierno y con el gobernador del Estado de México la propia mañana del viernes próximo pasado”, aclaró el funcionario federal.

De la misma forma, indicó que la información presentada diariamente en la conferencia de prensa vespertina es generada por las secretarías de Salud estatales, las cuales envían los datos recopilados a la dependencia sanitaria federal.

Entonces, otra de las impresiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información. No es así, la información que tiene el gobierno federal procede de la Ciudad de México