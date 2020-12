“Nadien”: reviven bochornoso momento en TV de Delfina Gómez Álvarez, nueva secretaria de la SEP

"Nadien", el error de la nueva secretaria de Educación que se volvió viral

La mañana de este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Delfina Gómez Álvarez como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Esteban Moctezuma, quien a su vez hace unos días fue propuesto por el mandatario para ser el nuevo embajador de México en Estados Unidos.

“Delfina Gómez Álvarez , ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina pues tiene esa profesión es maestra, empezó como maestra de grupo, maestra de primaria. En lo que tiene que ver con la Educación tiene esa experiencia, de ser maestra, yo creo que nunca había ocupado la secretaria de Educación pública una maestra de primaria, desde luego han habido maestros, universitarios, pero maestros o maestras de primaria, de grupo, creo que nunca”, fue la descripción que López Obrador hizo de la nueva funcionaria.

Y apenas se hizo este anuncio, en redes sociales la maestra se viralizó. No precisamente por su nombramiento, sino que a raíz de este, los usuarios en redes sociales recordaron un momento en concreto de la funcionaria.

Se trata de una entrevista que en mayo de 2017 le hizo la periodista Denise Maerker, en su programa En Punto que se transmite en Televisa. En ese momento Delfina era candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Entonces, al explicar que ella no estaba metida en asunto de corrupción y que ella no tomaría recursos que no le corresponden, cometió un notable error de pronunciación:

“Quiero aprovechar... es mentira, totalmente mentira, lo que se dice. Yo espero que las autoridades que van a llevar a cabo esa investigación me llamen para hacer las aclaraciones pertinentes. Yo lo único que sí quiero aprovechar para decirle al público que nos ve, que es mentira, que yo jamás tomaría un centavo de nadien (sic) que no sea producto de mi trabajo y de mi esfuerzo (...)”.

El reclamo de los usuarios es que Delfina Gómez pronunciara “nadien” en lugar de “nadie” , un error que no le pasan por alto al argumentar que precisamente ella es educadora, entonces esos detalles no se le pueden escapar.

Una de las personas que se pronunció en contra, con bastante sarcasmo, fue el actor mexicano Héctor Suárez Gomís, quien a través de un tuit señaló: “¡NadieN mejor que Delfina Gómez para ser la nueva titular de la SEP! ¡NadieN lo hará mejor que ella! ¿Quién dice “NadieN” en lugar de “nadie”? ¡La nueva secretaria de la SEP! Nuño desaparecía vocales... Ler. Delfina aparece consonantes... NadieN”.

Delfina Gómez Álvarez se incorporará prácticamente de inmediato como secretaria de Educación Pública. Cabe señalar que la senadora con licencia se desempeñaba como delegada federal de los programas del Bienestar en el Estado de México.

Ella estudió la licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de 1983 a 1986, después realizó una maestría de Pedagogía (1991-1994) y la otra en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1998-2001).

Su carrera como docente comenzó en 1982, dicha labor la desempeñó durante 17 años. Posteriormente, fue Subdirectora Auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México de 1998 a 2012, lapso en el que también fue Directora Escolar de un colegio privado.

“En lo público, la maestra Delfina se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, fue diputada federal, y senadora […] Aumenta el número de mujeres en el gabinete, son 9”, añadió el presidente, durante la conferencia matutina de este lunes 21 de diciembre.

Fue en el 2012 que comenzó su incursión en la política al ser candidata de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Texcoco, cabe señalar que en ese momento no era militante de ningún partido. Cargo que ganó y desempeñó del 2013 al 2015.

Delfina solicitó licencia en su último año como presidente municipal para buscar una candidatura como diputada federal por Morena, por el Distrito 28 del Estado de México, y se desempeñó en el cargo en la LXIII Legislatura (2015-2018), fue secretaria de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo e integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y la de impulso a estudiantes de altas capacidades intelectuales y de la Comisión de Seguridad Pública.

Para enero del 2017, vuelve a solicitar licencia, ahora como diputada, para contender por la gubernatura del Estado de México por Morena. Anuncio que en su momento informó López Obrador, que fungía como líder nacional del partido.

