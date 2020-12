México mantiene fronteras abiertas con Reino Unido pese a nueva cepa de COVID-19; SSa asegura que “no es más letal”

México esperaría la llegada de más de 40 vuelos desde Londres hasta la Ciudad de México, dio a conocer Milenio (Foto: Reuters/Henry Nicholls)

Una nueva variante del virus SARS-CoV-2 fue detectada en regiones del Reino Unidos, razón por la que varios países han comenzado a cerrar fronteras para evitar un nuevo repunte de la enfermedad.

Sin embargo, la Secretaría de Salud aseguró que no se trata de una cepa más letal de virus ni se ha comprobado que ocasione una enfermedad más grave, de acuerdo con reportes internacionales. En el marco de estas declaraciones medios como Milenio y Forbes dieron a conocer que al país siguen llegando vuelos desde Londres, recibidos en México sin ninguna clase de protocolo.

En especifico se hizo mención del vuelo 242 de la empresa British Airways, cuyos pasajeros dijeron al medio mexicano que solo se les pidió mantener sana distancia, usar cubrebocas y responder un cuestionario sobre los síntomas de la enfermedad.

Esta cepa, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Reino Unido, ya ha sido identificada también en otros países como Estados Unidos y Brasil.

Varios países si cerraron las fronteras con Reino Unido (Foto: Cuartoscuro)

Una vez que se dio a conocer esta nueva variante, varios países comenzaron a anunciar el cierre de fronteras para evitar la propagación de la nueva cepa, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, Austria, Portugal, República Checa y Bulgaria.

Sin embargo, México esperaría la llegada de más de 40 vuelos desde Londres hasta la Ciudad de México, dio a conocer Milenio, programados entre el 22 y el 26 de diciembre, la mayoría de ellos de conexión.

En entrevista con Forbes el gerente de comunicación social del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Santiago Argüero de Buen, declaró que ellos no pueden establecer protocolos sanitarios puesto que es una atribución del gobierno federal

Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia diaria de COVID-19, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que hasta ahora se han identificado diversas variantes de la enfermedad, entre ellas la surgida en Reino Unido.

Las mutaciones que se han venido dando del virus SARS-CoV-2, digamos el virus inicial que en su momento se originó en el continente asiático y desde ahí se dio su dispersión han ocurrido en diferentes momentos del año y de la pandemia, es decir, se han identificado diferentes tipos de mutaciones que en su momento han dado origen a diferentes cadenas de transmisión

Los CDC europeos detectaron que por ser una nueva variante del virus la transmisibilidad del virus ha sido incluso mayor que en los virus previos, pero esto todavía esta en una etapa de investigación.

México registra actualmente 1,320,545 casos acumulados y 118,202 muertes relacionadas directamente con la nueva cepa de coronavirus (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Aunque hace falta que se hagan estudios poblacionales más amplios, recalcó, las autoridades sanitarias no han encontrado hasta el momento que “esta variante esté ocasionando enfermedad más grave o este ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal, dado que no presenta una enfermedad más grave no presenta la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o los virus previos que ya se tenían identificados”.

México registra actualmente 1,320,545 casos acumulados y 118,202 muertes relacionadas directamente con la nueva cepa de coronavirus, misma que llegó a México el pasado 27 de febrero y fue confirmada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.

