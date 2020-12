“Buscan sumir a nuestro estado en el miedo”: Enrique Alfaro dijo que el asesinato de Aristóteles Sandoval es un desafío de delincuentes

El actual ejecutivo de la entidad fue quien informó del crimen a las 03:24 de la madrugada

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró que el asesinato de Aristóteles Sandoval es un desafío al Estado mexicano y un golpe fuertísimo para la entidad; por lo cual llamó a la unidad frente a delincuentes que pretenden sumir al estado en el miedo y la zozobra.

A través de un video en redes, Alfaro dijo que la cobarde ejecución del ex gobernador no se trata de un homicidio más, sino un reto que obliga a la coordinación entre instituciones para dar con los responsables. Además, es necesario mandar un mensaje claro de que las organizaciones criminales no van someter a la entidad.

“Lo que acabamos de vivir, no solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar”, refirió.

Aristóteles Sandoval fue asesinado a balazos en el baño de un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, entre las 01:40 horas de este 18 de diciembre. Emanado del Partido Revolucionario Institucional, gobernó Jalisco desde el 1 de marzo del 2013 al 5 de diciembre de 2018. Presuntamente, fue víctima del crimen organizado.

Según versiones de la prensa local, el ex gobernador fue trasladado al hospital Joya Marina, pero apenas recibía los primeros auxilios, se confirmó su fallecimiento (Foto: Google Maps)

“Es un momento de estar unidos, todos los jaliscienses, porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y en la zozobra”, añadió Alfaro.

El actual ejecutivo de la entidad fue quien informó del crimen a las 03:24 de la madrugada. En su mensaje a la ciudadanía, refirió que Sandoval Díaz será despedido en el Palacio de Gobierno. También dijo que habló con la familia para expresar sus condolencias, pues el ex gobernador no solo era su adversario político, sino su amigo.

“Este no solamente fue un duro golpe para su familia, es un golpe fuertísimo para todo nuestro estado y por supuesto, un profundo dolor para mi en lo personal.

“Lo digo, porque con Aristóteles Sandoval no solo fui adversario político, no solamente nos tocó competir en la cancha electoral, también fui su amigo, porque siempre supimos diferenciar la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales, por eso siempre le agradeceré que me haya permitido ser amigo también de su familia”, comentó Alfaro.

Lorena Arriaga acudió al servicio forense de Puerto Vallarta para reconocer el cuerpo de su esposo (Foto: Captura de pantalla)

El político llamó a Lorena Arriaga, esposa del ex gobernador, como a Leonel Sandoval Figueroa, padre del hoy occiso. A ellos, Enrique Alfaro prometió que llegaría a las últimas consecuencias para dar con los responsables del asesinato.

“Les expresé que el día de mañana haremos una guardia de honor, para despedir como se merece a un ex gobernador de Jalisco en Palacio de Gobierno”, añadió.

Desde las primeras horas de este viernes, el gobernador de Jalisco mantuvo contacto con las secretarias de Gobernación como de Seguridad, para que fuera redoblada la vigilancia en Puerto Vallarta.

Algo que ya había reportado Ricardo Sánchez, coordinador del Gabinete de Seguridad de la entidad, quien dijo, fue desplegado un operativo donde participan agentes del Ejército, la Marina Armada y Guardia Nacional.

Aristóteles Sandoval fue asesinado a balazos en el baño de un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, entre las 01:40 horas de este 18 de diciembre (FOTO: ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

Se prevé que los restos de Aristóteles Sandoval sean trasladados a Guadalajara, su ciudad natal. El priista nació un 22 de enero de 1974, por lo que al momento de su homicidio tenía 46 años de edad.

Fue asesinado por un comando de entre 8 y 10 sujetos, quienes huyeron tras la agresión al político como a sus escoltas. Desde las 22:00 horas del jueves 17 acudió a un restaurante localizado en la esquina de avenida Francisco Medina Ascencio y avenida Fluvial Vallarta, a escasos 450 metros de la playa del municipio jalisciense.

Según versiones iniciales, el político habría sido atacado en el antro Distrito/5 del puerto turístico. Sin embargo, por el informe del fiscal estatal quien hizo referencia a un lugar de comida, el sitio con esas características es el Asador La Vaca Argentina.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 01:40 horas de este viernes 18 de diciembre. Al restaurante donde fue asesinado, acudió acompañado de un sujeto. Luego, una mujer y un hombre se reunieron con ellos. Ahí, las cuatro personas pasaron casi cuatro horas hasta que la víctima se levantó para ir al baño, donde le dispararon.

El artero ataque a Aristóteles Sandoval (Gráfico: Infobae México/Jovani Silva)

Al resguardo del político priista estaba destinado un equipo de 15 guardias, así como vehículos blindados, pero él elegía cómo los distribuía. Pero cuando ocurrió el ataque, solo le acompañaban seis de ellos, dos estaban dentro del local y cuatro más esperaban afuera, según reportó en Twitter el periodista Ioan Grillo. Uno de estos vigilantes resultó herido tras la refriega.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco confirmó que al momento del atentado dos escoltas se encontraban afuera del restaurante. Presuntamente, los escoltas tenían instrucciones de no estar tan cerca del político, pues le incomodaba.

Las autoridades reportaron que hubo un enfrentamiento en las inmediaciones del restaurante, así como la alteración de la escena, además de retirar cámaras y limpiar huellas.

Según versiones de la prensa local, el ex gobernador fue trasladado al hospital Joya Marina, pero apenas recibía los primeros auxilios, se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento no se reportan detenidos por el artero ataque, presuntamente, orquestado por el crimen organizado.

