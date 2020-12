El momento en que un usuario denunció a mujer por hacerse pasar por empleada bancaria e intentar robar a su madre en CDMX

El hombre sacó su celular y comenzó a grabar a una mujer, la cual negó las acusaciones (Foto: Captura de Pantalla)

Este jueves se hizo viral un video en el que se muestra el momento exacto en el que un usuario de banco increpa a dos jóvenes, esto luego de que presuntamente quisieron robarle a una mujer de la tercera edad en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre en una sucursal bancaria ubicada en Camarones y Cuitláhuac. Cerca de las 18:00 horas, esta zona, de acuerdo con los testigos, se conoce por ser un lugar donde convergen diferentes empresas de banco.

El hombre denunciante, identificado como Edgar, decidió tomar postura en el caso y concedió una entrevista con Milenio. A través de la televisión, el hombre contó que aquella tarde su madre se había bajado del auto para realizar una transacción en un cajero, sin embargo, tuvo que regresar al vehículo y pedir ayuda a su hijo, pues una extraña mujer la hizo sentir incomoda.

Edgar confesó que su madre le pidió que entrara a la sucursal y le tomara a una foto a aquella mujer, ya que durante su intento de usar el cajero, la intentaba distraer y hacer a un lado. “Mi mamá le dijo que se retirara, pero la mujer le dijo ‘no señora, es que la quiero ayudar sino así no le va a dar el dinero; señora yo trabajo aquí, no se enoje’, pero mi mamá le insistió que se hiciera a un lado y entonces hizo caso”, narró para el canal.

Ante estas declaraciones de su madre, Edgar tomó valor, ingresó a la sucursal bancaria y decidió increpar a los supuestos ladrones. El hombre sacó su celular y comenzó a grabar a una mujer, la cual negó las acusaciones y tomó un comportamiento defensivo y hasta cierto punto violento.

Edgar confesó que su madre le pidió que entrara a la sucursal y le tomara a una foto a aquella mujer (Foto: REUTERS / José Luis González)

Durante la grabación se escucha a la mujer diciendo que no la graben, además señaló estar embarazada, por lo que no podía ser agredida o golpeada. A pesar de que la mujer no aceptaba las acusaciones, le pidió a su acompañante que se midiera a golpes con Edgar.

“Anda, sácate un tiro, al fin que eres menor de edad”, se escucha decir a la mujer durante el video de aproximadamente un minuto. En dicho clip se observa como la mujer decide atacar primero y agrede con la mano a Edgar.

Luego de compartir el video, el usuario que increpó a los presuntos ladrones comenzó a recibir amenazas de muerte.

De febrero a junio de este año se han detectado al menos cinco bandas de extranjeros que operan en sucursales bancarias de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez (Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archvo)

El crimen no descansa ni en contingencia, muestra de ellos es el incremento en robos a cajeros automáticos y cuentahabientes.

De febrero a junio de este año se han detectado al menos cinco bandas de extranjeros que operan en sucursales bancarias de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, detectó la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

Generalmente colocan plásticos o ganchos metálicos en las ranuras de los cajeros, con el propósito de que ahí se atoren los billetes o tarjetas de los cuentahabientes y después ejecutar el robo.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Al 100% de su capacidad para pacientes de COVID y con médicos exhaustos, INER pidió a la ciudadanía quedarse en casa

Reabrirán el caso Marisela Escobedo, la activista que persiguió al asesino de su hija y fue ejecutada por los Zetas

“Temo por mi vida”: el hijo de Lupita D’Alessio acusó al ex gobernador Arturo Montiel de una terrible golpiza