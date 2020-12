“No es la misma situación de las familias en abril, que la situación de hoy”: Sheinbaum explicó por qué CDMX no regresa a semáforo rojo

(Foto: Gobienro CDMX)

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró de nueva cuenta que no descarta la posibilidad de implementar un semáforo rojo en la Ciudad de México ante el avance acelerado del COVID-19; no obstante, continúa apostando a la responsabilidad de la ciudadanía a tomar todas las medidas sanitarias para que ello no ocurra.

“Si es necesario tomaremos más medidas, pero sin la participación de la ciudadanía no se puede lograr absolutamente nada. (...) no es lo mismo cerrar todas las actividades como primera opción en abril, a esperar a tener distintas acciones que podamos hacer para poder cerrar otras actividades. ¿Por qué? porque no es la misma situación de las familias en abril que en la situación de hoy”, explicó la mandataria.

“Nuestra política siempre ha sido de mucha sensibilidad social a lo que está pasando y hacia dónde vamos. Si tenemos que entrar a un programa de este tipo, lo haremos, pero si sigue habiendo reuniones o fiestas en una bodega con 100 personas, pues los contagios van a seguir”, agregó.

Cabe señalar que la entidad más golpeada por el virus es la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno capitalino se ha rehusado a declarar semáforo rojo por COVID-19, tratando de permanecer en color naranja el mayor tiempo posible.

(Foto: Victoria Valterra / Cuartoscuro)

La funcionaria reconoció que la pandemia ha provocado una seria afectación en la economía y la época decembrina es muy importante para las familias que dependen del comercio, por lo que se busca evitar un cierre total de negocios que pueda significar una afectación más crítica a la economía.

Y es que cabe recordar que en el primer pico más alto de la epidemia, cuando la capital del país sí estuvo en rojo y todos los comercios cerraron, se perdieron al menos 325,000 empleos, de los que según Sheinbaum, se han recuperado 40,000 formales, principalmente en construcción, servicios y comercios.

La mandataria capitalina ha hecho diferentes llamados a los capitalinos para que acaten las medidas sanitarias y cumplan con el debido aislamiento, implementando diferentes campañas en la ciudad; no obstante, cada vez son más comunes los reportes por reuniones y fiestas clandestinas, los focos rojos de contagio.

Durante su conferencia de prensa habitual lo recalcó una vez más, recordando las palabras de los médicos que estuvieron presentes en el informe de COVID-19 vespertino del día de ayer.

(Foto: EFE/Luis Torres)

“Si ellos están ahí al pie del cañón con la consigna de ‘no podemos cansarnos’, pues la ciudadanía tenemos que estar al mismo nivel de responsabilidad de los médicos y médicas de nuestra ciudad”.

“‘Si los médicos estamos poniendo todo de nosotros mismos y no nos hemos cansado, le pedimos a la población que no se canse’. Si los médicos están dando todo de sí mismos, la población también tenemos que hacerlo”, expresó la mandataria y proyectó el fragmento de la conferencia vespertina.

Al momento, la capital del país cuenta con 269,226 casos acumulados, 19,233 defunciones y 31,716: 4,896 nuevos contagios en los últimas 24 horas.

En tanto que las hospitalizaciones ya ascienden a 4,732: 3,654 personas en camas generales y 1,078 en camas con ventilador mecánico.

