Rescatan a Emily Castillo, Miss Mundo Teen reportada como desaparecida

Delia Emily Castillo (Foto: especial)

Delia Emily Castillo, la joven modelo de 17 años quien fue Miss Mundo Teen Latina 2017, y quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 2 de diciembre en Hermosillo, Sonora; fue rescatada con vida en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos.

De acuerdo con su madre, la joven habría sido víctima de un crimen, sin precisar de qué se trataba.

“Emily fue víctima de un crimen, se encuentra alguien tras las rejas y siguen las investigaciones”, dijo Rosa Isela Castillo, madre de la menor de 17 años.

De acuerdo con versiones periodísticas, la señora detalló que Emily está recuperándose en un hospital.

“Emily está recuperándose en un hospital ya que presentaba demasiadas lesiones en su cuerpo, especialmente en la cara, seguidamente será atendida por un psicólogo para darle la terapia necesaria y ayudarla a superar esta pesadilla”, añadió.

De acuerdo con Rosa Isela Castillo, la noche del domingo 13 de diciembre a las 21:20 horas, recibió una llamada de la policía de Las Vegas, en la cual le informaron que vieron huir a su hija de una persona.

También agradeció a todas las personas por sus oraciones y muestras de cariño. “Por favor compartan la buena noticia. Madres de hijos desaparecidos no se rindan no están solas. Dios con nosotros, luchen por sus hijos, el amor de madre es muy poderoso”, dijo.

Según la versión de la señora, Delia Emily Castillo desapareció el 1 de diciembre en San Pedro El Saucito, Hermosillo, Sonora; luego de que la familia entró a un restaurante a desayunar y la joven se quedó esperando sola en el auto. Cuando salieron, Delia ya no estaba.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) activó el protocolo Alba y la Alerta Amber para la búsqueda y localización de la menor.

Las autoridades aseguraron que la adolescente ingresó a Estados Unidos alrededor de las 05:10 horas del pasado 2 de diciembre, a través del puerto fronterizo de Nogales, Arizona.

La Fiscalía detalló que de acuerdo a investigaciones, apoyados con cámaras del C5, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se comprobó que la joven llegó caminando alrededor de las 08:55 a una tienda de conveniencia, ubicada cerca de donde la familia desayunó. Ahí habría preguntado al dependiente por una central de autobuses.

Dos minutos después salió caminando por su propia voluntad rumbo al Poniente, hacia a la Carretera Internacional, a la acera Sur rumbo a San Pedro, donde se perdió de vista por las cámaras del C5i.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Sonora, se estableció que Delia Emily ingresó a los Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, por lo que se solicitó la colaboración de la autoridad estadounidense.

Tras el reporte de su desaparición, el 4 de diciembre fue publicado un mensaje en su perfil de Facebook en el que supuestamente se señalaba que la joven se encontraba bien.

“Quiero que sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro”, se leía en el mensaje que momentos después fue borrado.

Parte de la familia de Emily Castillo es de Hermosillo, aunque la joven radica en Las Vegas, Nevada.

