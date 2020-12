Sheinbaum reconoció que CDMX rebasó el pico máximo de hospitalizaciones de mayo

(Foto: EFE)

Con 4,598 hospitalizaciones por COVID-19, la Ciudad de México superó el pico máximo de personas internadas por la enfermedad registrado el pasado 22 de mayo, que fue de 4,553, es decir, una diferencia de 45 camas más. El gobierno capitalino informó que su capacidad hospitalaria es de 6,959 camas, por lo que aún quedarían 2,361 libres.

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada al respecto.

“Así es, estamos justo en el límite en el que estuvimos en mayo y por eso es esta insistencia a la ciudadanía a atender el llamado (...) En efecto, estamos en esa circunstancia. Creció la capacidad hospitalaria que teníamos en mayo, pero necesitamos entrar a un nivel de estabilización y después de reducción”, explicó.

Asimismo, insistió en diferentes momentos de su conferencia de prensa que sólo con la participación ciudadana se podría lograr reducir y romper con la cadena de contagios por COVID-19 en la ciudad.

(Foto: Víctor Valterra/Cuartoscuro)

“Necesitamos la participación de todos para bajar la curva de contagios. Tomamos la decisión de que este mensaje es el que queremos dar (...) sin la participación de la ciudadanía, sin el compromiso de la ciudadanía, sin la responsabilidad ciudadana, no se sale adelante”, destacó la mandataria local.

Además, pidió a los capitalinos que “más allá de un color u otro” del Semáforo Epidemiológico se respeten las cinco reglas que dio a conocer el pasado viernes cuando anunció que la Ciudad de México se encuentra en alerta por el coronavirus:

1. Quédate en casa, si no tienes que salir no lo hagas.

2. De ser necesario salir, usar cubrebocas y mantener sana distancia siempre.

3. Evitar las fiestas, posadas y reuniones con amigos y familiares.

4. Una sola persona tendrá que realizar las compras del hogar.

5. De dar positivo a la prueba diagnóstica de COVID-19, aíslate por 15 días y llama a Locatel al 5556581111 para que tengas seguimiento médico.

(Foto: EFE/Mauricio Torres)

También, hizo especial énfasis en no realizar posadas ni fiestas privadas, pues es en esas reuniones donde más gente contrae el virus. En ese sentido, la jefa de Gobierno destacó las similitudes que guardan los contagios en la capital del país, con ciudades como Nueva York, EEUU, donde su gobernante también señaló a las fiestas como uno de los principales focos de contagio de coronavirus.

De igual modo recalcó que su administración siempre buscará orientar, educar y persuadir a la población para que siga las medidas que permitan la reducción de casos positivos de la enfermedad, por lo que nunca será opción la aplicación de multas o sanciones, tal como lo han implementado otros estados del país.

Agregó que en conjunto con el Gobierno de México, se hace un esfuerzo para ampliar la capacidad hospitalaria.

“No todo es sanción, no todo son las multas, no todo es la cárcel (...) como Jefa de Gobierno estoy convencida de que lo más importante es pedirle en este momento a la ciudadanía su responsabilidad y participación”, aclaró la mandataria.

(Foto: EFE/Luis Torres)

Y es que al último corte de cifras, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó este domingo que la Ciudad y el Estado de México registraron un aumento en materia de ocupación de camas generales y con ventilador, esto para la atención de pacientes con COVID-19.

“Quiero informar que al día de hoy tenemos 83% de ocupación en camas generales de la Ciudad de México, y el Estado de México tiene un 73 por ciento, es decir, en la actualidad tenemos una disponibilidad que ronda entre el 17 y el 29 por ciento”, declaró López Ridaura.

