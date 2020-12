Rapder, el rapero mexicano que se convirtió en campeón internacional de la Batalla de los Gallos 2020

El mundo del Freestyle ya tiene campeón: el rapero mexicano Eder Ernesto Lozano Arias, mejor conocido como Rapder, quien la tarde de este sábado ganó la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020, realizada desde República Dominicana.

Se trata del evento más importante en su tipo, donde compiten los mejores raperos en idioma español del mundo. Sin embargo, debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19), esta edición se llevó a cabo a puerta cerrada pero con espectaculares escenarios 100% virtuales ante la vista de millones de espectadores a través de la plataforma YouTube.

Bajo esta premisa, el jalisciense de 25 años ocupó el trono del español Bnet como mejor batallero del mundo al superar al peruano Stick en octavos de final, al puertorriqueño Yartzi en cuartos de final, a la revelación dominicana Éxodo Lirical en semifinales y al también español Skone en la final, gracias a su “agresividad, madurez y su experiencia”.

Entre lágrimas, un emocionado Rapder se declaró “feliz” y “todavía sin caer en la cuenta” de su hazaña, que va más allá de la conquista del cinturón:

Todo el mundo conoce el proceso y los errores que tuve. Me he superado a mí mismo y he limpiado esa sombra. Me quedo con saber que puedes equivocarte, caerte, estar en la ‘mierda’ y que mentalmente tienes que seguir