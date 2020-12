Red Bull decidirá si Checo Pérez será su nuevo piloto antes de Navidad; el mexicano arrancará desde lugar 19 en el GP de Abu Dhabi

Reb Bull es uno de los mejores equipos de la F1, pero su segundo piloto Alex Albon ha tenido malos resultados (Foto: Instagram/redbullracing)

Si hay una escudería que ha reconocido interés por tener al piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, para la temporada 2021 de la Fórmula Uno (F1) es Red Bull Racing, que tiene la segunda mejor constructora de la actualidad, solo por debajo de Mercedes.

Sin embargo, Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, aseguró este sábado para la cadena RTL que el equipo tomará la decisión de ir por el nacido en Jalisco o permanecer con el piloto tailandés Alex Albon hasta antes de Navidad.

Hemos estado observando a Pérez desde mediados de esta temporada. El lunes regreso a Inglaterra donde analizaremos la situación actual. La decisión se tomará a más tardar antes de Navidad

Marko sostuvo que la carrera de este domingo, en el Gran Premio de Abu Dhabi, no es un condicionante para el desempeño de Albon, quien ante sus malos resultados, está en duda para seguir en el equipo como compañero del holandés Max Verstappen.

El mexicano es el cuarto mejor piloto del año, con 125 puntos; solo por debajo de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen (Foto: Instagram/schecoperez)

De momento nos estamos centrando en la última carrera de la temporada, que nos dará respuestas a preguntas clave (...) La última carrera de Albon no fue genial, pero no queremos sacar conclusiones precipitadas. Tomaremos la decisión final en unos días

Cabe mencionar que el fin de semana anterior, luego de que Checo ganó el Gran Premio de Sakhir, se vio al mexicano platicar con Marko en las zonas de paddock, algo a lo que le restó importancia el propio Pérez, aunque no fue el único gesto que se dio.

Incluso, Reb Bull fue uno de los equipos que felicitó al piloto de Racing Point: “Tuve mensajes de felicitación de la mayoría de los jefes de equipo en la F1, incluyendo a Helmut, así que fue agradable recibir eso” , señaló el corredor de 20 años el jueves en Abu Dhabi.

La incertidumbre ha estado presente en Checo Pérez desde la inicios de esta campaña cuando se dio a conocer que Racing Point no lo renovará el siguiente año cuando se conviertan en la escudería Aston Martin y que su lugar será ocupado por Sebastian Vettel, ex campeón mundial y que ha tenido un muy mal 2020 en Ferrari.

Checo y Marko platicando en las zonas de paddock en Sahkir (Foto: Twitter/LaTertuliaPE)

Hasta el momento, Checo Pérez lleva dos podios en la temporada, incluido un primer lugar en Sakhir y terminará entre los cinco mejores pilotos del campeonato en la F1; no obstante, no cuenta con un asiento seguro para 2021 y ha reiterado en diversas ocasiones que, si no llega una buena propuesta, se tomará un año sabático.

Este 13 de diciembre cerrará la temporada de la F1 con el Gran Premio de Abu Dhabi, una competición que marcará el fin de la relación entre Sergio y Racing Point, la cual se extendió durante siete años, desde sus inicios como Force India.

En ese contexto y previo a que se realice la carrera, el piloto mexicano prometió que dará su mayor esfuerzo para lograr un buen resultado que le pueda servir a él para asentarse en la cuarta posición del campeonato y le ayude a Racing Point a mantenerse en el podio del campeonato de constructores.

Siete años ahí y te empieza a caer el veinte. Mañana a darles una muy buena carrera y salir por esa puerta grande. Mañana daré todo lo que tenga para darles la mejor carrera en mi historia con ellos. Es una carrera súper importante donde hay mucho en juego

Sergio le dio el primer GP a Racing Point el pasado fin de semana en el GP de Sahkir (Foto: Instagram/schecoperez)

Debido a que fue penalizado por superar el número de cambios de motor permitidos por temporada, por lo que largará desde la parte de atrás de la parrilla (posición 19).

“Bueno, no había mucho qué hacer el día de hoy. Es un poco triste saber que es nuestra última calificación y que mañana se viene la última carrera con todo mi equipo”, señaló

