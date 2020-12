Detuvieron a AMLO para exigirle caminos en Oaxaca: “Sí se justifica, que lo tomen en cuenta”, respondió

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este domingo realiza una gira por estado de Oaxaca en donde inauguró un camino rural en el municipio de Santa Ana. Durante el evento, el mandatario reveló que un grupo de personas lo detuvo en el trayecto para pedirle la construcción de otro camino.

“Por cierto, aquí también me pararon en la carretera unas autoridades para un camino. Les invité a que vinieran aquí para hablar con ustedes, ya son de los caminos que no conducen a cabeceras municipales, sino a delegaciones, pero que son muy importantes, porque hay comunidades, delegaciones que tienen hasta más población que las cabeceras municipales. Entonces, sí se justifica que lo tomen en cuenta”, dijo el presidente mexicano.

López Obrador inauguró un camino rural en San Bernardo Miahuatlán en Santa Cruz Xitla. Posteriormente hará lo mismo en San Pedro el Alto.

Destacó que gracias a la organización comunitaria en Oaxaca, basados en los usos y costumbres, es como se ha podido avanzar en el proyecto de los caminos comunales. Subrayó que esto es único en el país, gracias a un proceso histórico en donde se mantuvo la propiedad comunal de la tierra.

“La única explicación que he encontrado es que en Oaxaca no se fracciono la tierra, no se privatizo... La mayor parte del territorio es tierra comunal... El 85% del territorio es comunales 10% ejidal y el 5% es pequeña propiedad... eso creo yo que fue determinante para mantener esta organización social comunitaria...” consideró.

Información en desarrollo...