¿Qué pasa si mi mascota se enferma de COVID-19?; López-Gatell respondió

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que las mascotas no pueden contagiar a las personas de COVID-19 pese a que estos sí hayan contraído el virus SARS-CoV-2.

“La respuesta es no, es extraordinariamente improbable que esto pueda ocurrir”, apuntó el especialista en epidemiología al responder si es posible que los animales contagien a sus dueños.

Recordó desde Palacio Nacional que los informes de perros, gatos y otros animales contagiados de coronavirus han existido desde el inicio de la pandemia. Primero los hubo en China, posteriormente en Europa y otros en Estados Unidos, lo que da a entender que “no es un fenómeno estrictamente nuevo”.

Respecto a los cuatro perros contagiados con coronavirus de los cuales recientemente se dieron a conocer sus casos, refirió que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) quien ha hecho las labores correspondientes de monitoreo a animales.

Dijo que tras darse a conocer los casos, es posible que las personas con mascotas empiecen a preocuparse sobre la salud de estos y la propia, no obstante, aunque los animales estén enfermos no representan un riesgo de contagio.

“Las mascotas y otras especies animales, que no necesariamente son mascotas domésticas, son portadores accidentales de estos virus , lo más probable es que en algún momento un ser humano contagió a los animalitos , afortunadamente hasta lo que se ha descrito, los animalitos no sufren un grave daño y entonces no representa un riesgo mayor a la salud pública ”, detalló.

Asimismo refirió que el 10 de diciembre Senasica ya había informado sobre los cuatro casos aislados de caninos con COVID-19 que no son un riesgo a la salud.

Retomando dicho comunicado, es de interés señalar que Senasica detalló que tras analizar 25 muestras sospechosas en un laboratorio de alta bioseguridad se confirmaron cuatro casos positivos de coronavirus en perros.

Tal como lo señaló López-Gatell este viernes durante la conferencia vespertina, Senasica detalló que los cuatro casos confirmados en México de perros con coronavirus están relacionados al contacto que tuvieron con una persona con diagnóstico positivo.

“De acuerdo con estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los animales, principalmente los de compañía, pueden ser víctimas por el acercamiento directo con seres humanos infectados, por lo que ha recomendado medidas de aislamiento con las mascotas, para protegerlas de un posible contagio”, refirió la dependencia.

Cabe apuntar que, desde abril pasado, Senasica emitió una serie de recomendaciones dirigidas a médicas y médicos veterinarios del país, con el objetivo de prevenir y detectar posibles casos de COVID-19 en animales expuestos a personas contagiadas.

Dichas medidas señalan que los médicos veterinarios deben considerar en la historia clínica de la mascota, los antecedentes de COVID-19 en los propietarios, así como implementar una orientación para que las personas que han contraído la enfermedad limiten su acercamiento a los animales, tal como lo haría con otras personas.

Asimismo, Senasica instruyó que en el caso de que los veterinarios sospechen de un contagio de humano a macota, notifiquen a la Comisión México Estados para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los Animales (CPA) del Senasica, al teléfono 800 751 2100 o a través de la aplicación AVISE desde su teléfono móvil.

“La vigilancia epizootiológica realizada por el Senasica es a nivel nacional. A la fecha se han atendido 25 notificaciones por sospecha de la enfermedad: 16 en perros, siete en gatos, una en un tigre de zoológico y otra en un cuyo”, detalló la dependencia.

Además, las notificaciones se han originado en 12 estados: ocho en la Ciudad de México, cuatro en el estado de México, dos en Jalisco, dos en Morelos, dos en Veracruz y una por cada uno de los estados siguientes: Baja California, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Oaxaca y Yucatán.

