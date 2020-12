Salinas Pliego respaldó la polémica reforma a la ley de Banxico: “Falso y tremendista” que se abra la puerta al narco

Salinas Pliego (Foto: Cuartoscuro)

El tercer hombre más rico de México se convirtió en la voz de más alto perfil en apoyar públicamente la legislación que obliga al banco central a comprar dólares en efectivo a las instituciones financieras.

En una publicación de blog, Ricardo Salinas, propietario de Banco Azteca, desestimó las preocupaciones de los funcionarios del banco central sobre que podrían terminar con efectivo de los carteles de la droga. Argumentó que los bancos en México ya tienen que seguir amplias regulaciones para evitar el lavado de dinero.

El proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado el miércoles, ha sacado a la luz una división entre los principales bancos internacionales que operan en México, que están cada vez más preocupados de las sanciones por lavado de dinero, y los bancos mexicanos más pequeños, para los que ha sido más difícil vender sus divisas en extranjero debido a una mayor regulación.

La asociación de bancos que operan en México, que por primera vez en años está encabezada por un banco mexicano, no criticó el proyecto de ley, incluso cuando algunos de sus miembros más grandes, incluidos BBVA y Barclays, se opusieron.

La asociación está encabezada por Azteca de Salinas, a quien un senador acusó de presionar a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley. Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, escribió en Twitter que el grupo de Ricardo Salinas presionó para aprobar este proyecto de ley y que “quiere envenenar” una institución autónoma. Grupo Salinas ha calificado dichas declaraciones como rumores difundidos por un senador.

“Lejos de vulnerar el mandato de Banco de México, esta reforma lo hace más robusto mientras apoya el poder adquisitivo de la población más vulnerable”, escribió Salinas en su blog.

“No tengo aspiraciones políticas, no me tenga miedo”: Salinas Pliego defendió su libertad de expresión en Twitter

En medio de su cada vez más activa presencia en Twitter, el empresario Ricardo Salinas Pliego descartó que su protagonismo en la red esté ligado a alguna intención política.

El fundador de Grupo Salinas (que agrupa entre otras empresas a Banco Azteca, tiendas Elektra y Televisión Azteca) respondió al cantante El David Aguilar, quien le envió el mensaje:

“De la deplorable tradición de copiarle todo a Estados Unidos se viene un empresario magnate como @RicardoBSalinas queriéndose politizar de a poco por si acaso puede aspirar a aplicar el Trumpazo. ¿Así o más predecibles?”.

Así descartó Salinas Pliego tener aspiraciones políticas

Aguilar acusó a Salinas Pliego de tener intenciones de buscar la presidencia de la República detrás de su actividad en Twitter, y es que en las últimas semanas el empresario ha captado gran atención por responder a seguidores y también a críticos.

Así que esta vez no fue la excepción y el dueño de Azteca se dio tiempo de descartar que haya alguna aspiración política en su futuro.

“Tranquila (sic) yo no tengo aspiraciones políticas no me tenga miedo, pero creo que tengo el derecho y la libertad de expresar en mi cuenta de Twitter mis ideas, y de contestarle a quien se tome la libertad de entrar a mi perfil y comentarme o a quien me etiquete, como en este caso”.

