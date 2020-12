Falleció un joven que fue agredido por oficiales en Guadalajara

Dos elementos de la policía presuntamente golpearon a un joven de 18 años (Foto: Reuters)

La Fiscalía del Estado de Jalisco y la alcaldía de Guadalajara trabajarán en conjunto para esclarecer el caso de un joven que fue privado de su libertad, golpeado por oficiales y falleció a causa de las lesiones.

Luis Daniel Córdoba Becerra, un joven de 18 años, fue detenido por elementos de la Policía de Guadalajara el pasado 26 de noviembre en las calles Cardenal y Faisán de la colonia Morelos.

De acuerdo con diarios locales, el joven apareció severamente golpeado en la carretera a Chapala en Tlaquepaque. Las personas que lo encontraron, llamaron al número de emergencia; a la escena llegaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes lo atendieron y trasladaron al Hospital Civil de Guadalajara.

Según la información recabada por los familiares, dos elementos que iban a bordo de la patrulla G-1214 lo golpearon, pero no lo remitieron a la comisaría. Fue por esta razón que la familia denunció ante la fiscalía la desaparición forzada del joven, pero no fue hasta el pasado viernes 4 de diciembre, cuando les informaron que se encontraba grave en Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

Luis Daniel Córdoba falleció el pasado domingo (Foto: Twitter@ZonaDocs)

Lamentablemente, tras 10 días de luchar por su vida, Luis Daniel falleció el pasado domingo 6 de diciembre. El reporte informó que el joven tenía varias fracturas, así como daños en un riñón, un pulmón y habría sufrido un paro cardíaco.

Hay una orden de aprehensión

También se dio a conocer que los oficiales que violentaron a Luis Daniel no se han presentado a trabajar.

Por otro lado, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro admitió que los elementos actuaron de manera irregular.

“Entendimos que el actuar de los elementos había sido a todas luces irregular, no hubo un reporte, no hubo una comunicación, ni por radio, ni a la Fiscalía, no hubo una puesta a disposición, es decir actuaron de una forma irregular”, explicó Del Toro.

La Fiscalía y el gobierno de Guadalajara se encuentran trabajando en el caso (Foto: REUTERS/Fernando Carranza)

Por su parte, el alcalde explicó que el gobierno ya entregó las pruebas correspondientes a la dependencia para que se comiencen a tomar acciones dentro de este caso.

“La Fiscalía del Estado hizo todos los procesos de investigación, el Gobierno de Guadalajara entregó los elementos de prueba que contenían las condiciones para que se pudiera judicializar el caso”, añadió.

Aunado a esto, explicó que ya existe una orden de aprehensión en contra de los dos policías presuntamente involucrados en este caso.

“No podemos permitir este tipo de actos de malas actuaciones de los policías, yo siempre he señalado mi apoyo y lo he manifestado y expresado a los buenos policías y una total determinación en contra de los policías que actúan de forma irregular”, aseguró.

Los policías ya cuentan con una orden de aprehensión (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Del Toro aseveró existe un compromiso por terminar con la impunidad, y explicó que se hará todo lo posible para darle justicia a la familia de Luis Daniel y castigar a los responsables.

“Tenemos un firme compromiso por acabar con la impunidad, por que no podamos permitir este tipo de malas actuaciones por parte de los policías. Yo siempre he señalado mi apoyo, y lo he manifestado, lo he expresado, a los buenos policías. Pero una total determinación en contra de los policías que actúan de forma irregular. Un caso como este no se va a permitir. No vamos a permitir que exista una condición de impunidad [...] vamos a ser implacables para sancionar la responsabilidad de estos policías”, finalizó.

