Pese a semáforo rojo, habitantes de Ecatepec desafían al COVID-19

La población de Ecatepec desafía las medidas sanitarias (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México con alrededor de 2 millones de habitantes, ha regresado al semáforo epidemiológico color rojo por lo menos hasta fin de año, debido a los altos niveles de contagios y hospitalizaciones por COVID-19.

Sin embargo, sus habitantes desafían la medida saliendo a las calles, ya sea por desconocimiento de que se encuentran en riesgo máximo, por necesidad o por subestimar la letalidad de la pandemia.

El alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis anunció castigos para quienes no respeten las medidas sanitarias que incluyen sanciones económicas, arrestos y cierre de negocios.

El recrudecimiento de las disposiciones se debe a que -dijo- “en las dos últimas semanas el número de contagios registra un incremento tan marcado como el que tuvimos entre abril y mayo pasados”.

Imagen de archivo (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Pero para la mayor parte de la población, estas advertencias han pasado desapercibidas. Las calles, plazas comerciales, tianguis y mercados, lucen llenos. Y a pesar de que hay gente que admite tener familiares o personas conocidas que han enfermado y hasta fallecido a causa del COVID-19, siguen saliendo a las calles.

Lina, quien asistió a un tianguis, dijo que en su familia ya han muerto cinco personas por COVID-19, pero “pues no entendemos, aquí estamos, deberíamos de entender porque si no nunca vamos a salir”, dijo a Noticieros Televisa.

Otros más, a pesar de estar conscientes de los riesgos de contagio, aseguran que la necesidad los hace salir a las calles.

“Tenemos que trabajar, sabemos que es muy riesgoso contagiarse, pero de esto vivimos, qué podemos hacer, si no trabajamos no comemos nosotros ni la familia”, dijo Mary a El Universal.

Pero hay otros, como Roberto, a quien no le importa la situación. “De algo nos tenemos que morir, es la ley de la vida: nacer y morir, pero mientras estemos en este mundo tenemos que disfrutar la vida. No hay que tenerle miedo a la muerte, es lo que le digo a mi familia. Entre más miedo tienes de contagiarte, más rápido te contagias, por eso no hay que hacer caso a todo lo que nos dicen de ese bicho”, aseguró.

Imagen de archivo (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

Roberto vive en la colonia Ciudad Azteca Segunda Sección, y desde que inició la pandemia en México, no ha dejado de acudir a reuniones familiares y sociales con amigos sin temor alguno: “Aquí ando vivito y coleando, no me he contagiado y así seguiré viviendo”, enfatizó

No obstante, hay personas que dicen estar de acuerdo con las medidas restrictivas, ya que hay mucha gente que aún sigue incrédula de la existencia de la enfermedad.

“Aún hay gente que no cree que exista el Covid y andan como si nada en las calles, piensan que como ya hay vacuna pueden hacer lo que quieren y no es así”, señaló Javier al diario.

“No hemos adoptado las medidas necesarias que deberían tomarse, en cuestión de la economía sí se va a afectar, pero todo es a causa de que la misma gente no hizo caso de lo que se les dijo”, consideró Miguel, otro residente de Ecatepec.

Por lo pronto, en hospitales del municipio, como el general de Las Américas, ya se encuentran al límite y las personas con sospecha de COVID siguen llegando a buscar una prueba gratuita, sin éxito.

