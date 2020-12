JusticiaParaSandraIbeth: exigen esclarecer el asesinato de una profesora de matemáticas del IPN

México reportó en los primeros 10 meses del año 777 feminicidios (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 8 de diciembre la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl emitió una Alerta Neza por la desaparición de Sandra Ibeth Ochoa García, una profesora de matemáticas que impartía clases en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) del Estado de México. El hashtag #JusticiaParaSandraIbeth comenzó a circular para exigir justicia por su muerte.

El afiche con el que era buscada la describía como una mujer blanca de 1.60 metros de estatura, con complexión mediana, cara redondo y ojos café claro.

La propia institución para la que trabajaba confirmó su muerte. “Descanse en paz la Dra, Sandra Ibeth Ochoa Reza”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de la institución.

Además, compartió una imagen en la que destacaba su vocación como docente. Señaló que logró sembrar los conocimientos y experiencias de su materia en varias generaciones de la Unidad Profesional de Ciencias Sociales y Administrativas. Finalizó con el mensaje: “Nos solidarizamos en estos momentos difíciles con sus familiares, amigos y colegas”.

El hashtag se llenó de mensajes de indignación de alumnos y usuarios que aseguran que la profesora no solo falleció, sino que la asesinaron. “No falleció, la asesinaron y como institución deben exigir justicia no sólo emitir un comunicado #justiciaparasandraibethochoagarcia Queremos justicia,porque ya se nos acabó el miedo, queremos justicia porque nos falta la Doctora Sandra Ibeth Ochoa García”, señaló la usuaria Vane (@vane_cm).

El Encuentro de Ingeniería Industrial también dio sus condolencias por el asesinato de la profesora. “Gran madre, mujer y profesora”, destacó al describirla.

Por otro lado, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas IPN (UPIICSA) emitió un comunicado en el que rechazó la violencia contra las mujeres y, en específico, en el asesinato de la profesora.

“Condenamos los hechos que llevaron a que la Dra. Sandra Ibeth Ochoa García, docente de la Unidad Académica, fuera privada de la vida”, comenzó el comunicado. “solicitamos a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y que proporcione justicia a sus deudos”.

La profesora fue reportada como desaparecida el pasado 8 de diciembre (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Hasta ahora, las autoridades no han presentado una posición al respecto de la muerte de Ochoa García. Sin embargo, su asesinato ocurre en el marco de un México azotado por la violencia de género, un país que, de acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (SESNSP) registró 777 feminicidios en los primeros 10 meses del 2020.

Esto es menos del total de 937 en 2019 y de las 892 totales de 2018, sin embargo, es superior a 2015 con 411, 2016 con 605 y 2017 con 742. El punto más alto fue durante diciembre de 2018 con un total de 98.

Hasta el momento, el Estado de México registra el mayor número de feminicidios con 119; le siguen Veracruz con 71, la Ciudad de México con 61, Nuevo León con 57, Jalisco con 47, Puebla con 44, Baja California, Chihuahua y Morelos con 29, así como Oaxaca con 26.

Actualmente, el feminicidios representa el 0.05% de la incidencia delictiva de enero a octubre del 2020. El promedio nacional por cada 100,000 mujeres es de 1.19. Colima se posicionó a la cabeza de esta ranking con 3.04, seguido de Morelos con 2.76; Nuevo León , 2.03, Nayarit, 1.71 y Veracruz, 1.62.

