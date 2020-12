Del “déjennos vivir en paz” a “la vida solo se vive una vez”: los desafiantes llamados de Salinas Pliego en medio de la emergencia por el COVID-19

Ricardo Salinas Pliego (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Benjamín Salinas Pliego, es el segundo hombre más rico de México. Su visión empresarial y, sobre todo, enfocar sus compañías al sector más pobre de la población, lo han llevado hasta ahí.

En sus tiendas Elektra, cuyos clientes son la gente con menores recursos económicos, una licuadora termina costando lo doble o hasta lo triple, bajo el esquema de “pagos chiquitos semanales”.

Su conglomerado empresarial (Grupo Salinas) abarca desde medios de comunicación y servicios de televisión de paga e internet (TV Azteca, Azteca América y Total Play), hasta bancos, seguros, afores y casas de bolsa (Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Punto Casa de Bolsa), pasando por la venta de electrodomésticos y motocicletas (Elektra e Italika).

Pero además, es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte de su Consejo Asesor Empresarial. Gracias a eso, Banco Azteca es el encargado de distribuir millones de pesos para el pago de becas y programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.

Imagen de archivo (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Pero desde la llegada de la pandemia del COVID-19 a México, Salinas Pliego ha desafiado a los gobiernos federal y de la Ciudad de México, y sin importarle la salud de sus trabajadores, se rehusó a cerrar sus empresas cuando todo el país se encontraba confinado con la intención de detener el avance del coronavirus.

“¡Déjennos vivir en paz! Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad”, decía el pasado mes de junio, en pleno pico de la pandemia, a través de sus redes sociales.

Desafiante, ha exhortado a la población a no “encerrarse” en sus casas, e incluso, a asumir los riesgos de contagio, alegando que “nos tiene que dar a todos”. Incluso, a través de su conductor estrella, Javier Alatorre, llamó a la población a no hacerle caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

A mediados del pasado mes de octubre, él mismo informó que contrajo la enfermedad. Sin embargo, aseguró que solo fue “como una gripe fuerte”. A finales de ese mismo mes, dijo haber superado el coronavirus y para “festejar” anunció que regalaría un millón de pesos.

(Foto: Instagram/ricardosalinas)

Sus polémicos y retadores comentarios han sido fuertemente cuestionados por usuarios de las redes sociales, así como por periodistas y analistas, a los cuales, el controvertido empresario ha respondido con ironías e incluso, de manera grosera y desafiante.

Sus pleitos con la politóloga y analista, Denisse Dresser, han sido una constante. Lo mismo ha ocurrido con otros personajes como Chumel Torres.

Pero la más reciente de sus polémicas ocurrió el pasado martes, cuando el mismo empresario posteó un mensaje y el video de una de sus fiestas de fin de año.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas escribió: “De mis cenas de fin de año... esta con el equipo de Myst y el @patoborghetti es de las mejores que he tenido 😌👍🏼”, acompañado de un video de la celebración.

En el clip se puede observar a al menos 12 invitados, en un espacio cerrado y con un techo bajo, cantando Sweet Caroline de Neil Diamond, acompañando al cantante y conductor Patricio Borghetti, sin guardar la sana distancia y mucho menos el uso de cubrebocas. También se ve a algunas personas abrazándose y saludándose de beso en la mejilla. El video se viralizó causando algunas reacciones de felicitación y otras -la mayoría- de rechazo ante la celebración.

Ricardo Salinas Pliego realiza cena de fin de año en plena pandemia

Fiel a su costumbre, el empresario respondió a través de un tuit fijado en su muro: “De la cena de anoche. El virus 🦠 no va a desaparecer mañana y yo pienso aprender a vivir con él. A nadie se le obligó a asistir a la cena 😌. La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla... un riesgo que vale la pena vivir 😎” (sic), escribió.

El mensaje recibió numerosas críticas, en donde algunos usuarios lo tacharon de insensible e irresponsable.

Entre las respuestas a Salinas Pliego, destacó la de Luis Antonio García, vocero de “Sí por México”, quien criticó la insistencia de Salinas Pliego por exponerse al virus. A través de un video, le contó su historia.

“Don Ricardo, como le gusta que le digan, déjeme y le platico lo que estoy viviendo con mi familia, en la espera de que eso le genere otra visión y mayor empatía”, inició la observación de García.

Posteriormente explicó que él padece una condición cardiaca por la cual debe de ser sometido a una cirugía a corazón abierto y a tratamiento continuo; sin embargo, el hospital al que comúnmente asiste fue reconvertido como hospital COVID, por lo cual dejó de acudir a él.

También refirió que atiende todas las medidas sanitarias para evitar ser contagiado; no obstante, al tener que acudir de emergencia a un hospital, se contagió de COVID-19 y posteriormente, contagió a su madre, esposa e hijo.

“Hoy, mi vida está en riesgo [...] yo no sé si la persona que estaba en la clínica al lado (de mí) creyó que había que seguir viviendo la vida. Y a lo mejor él más adelante sale bien, pero contagian a personas que nos cuidamos al máximo, que tomamos precauciones, que no vamos a fiestas de fin de año, que no vamos a brindis y que tuve que ir al hospital porque era una cuestión de vida o muerte y hoy, en lugar de haberme atendido bien en el hospital, tengo COVID”, narró en el video.

“Me indigna al ver personas como usted, en festejos donde no se cuidan y pueden propagar después el virus hacia otros que nos cuidamos al máximo. Ojalá lo entienda. buenas noches y que sus fiestas no terminen en funerales”, finalizó.

Estos desafiantes mensajes de Ricardo Salinas Pliego ocurren en medio de una segunda ola de contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19.

Tan solo en la Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre, las hospitalizaciones subieron a 63%, lo cual representa una elevación del 5% respecto al periodo anterior que terminó el 6 de diciembre.

Por lo tanto, en los hospitales públicos de la capital, 4,371 personas se encuentran hospitalizadas por un cuadro de la enfermedad, mientras que todavía existe capacidad para atender a otras 6,959 pacientes.

Además, la capital del país es la entidad con más contagios, pues según el último informe de la Secretaría de Salud, se han reportado 244,062 casos positivos, así como 18,516 defunciones a causa de la enfermedad. Por detrás se encuentran el Estado de México, con 120,284 contagios acumulados y Nuevo león, con 71,317.

A nivel nacional, hasta este 9 de diciembre, ya suman 111,655 muertes y 1,205,229 contagios acumulados por COVID-19. Y la cifra sigue creciendo de manera imparable, pese a que en el país se hacen muy pocas pruebas de detección, lo que significa que la cifra real sería mucho más alta.

Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador y numerosos gobernadores han hecho un llamado a la población para que sea responsable y no haga fiestas o reuniones en esta Navidad y Fin de Año.

Pero, sin importarle los más de 100,000 muertos y los más de un millón de contagiados, “Don Ricardo” sigue insistiendo en que “hay que vivir la vida”.

