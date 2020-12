Claudia Sheinbaum anunció que se intensificará la campaña para quedarse en casa y no realizar fiestas

(Foto: EFE/ José Méndez)

Ante la alerta del repunte de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en la ciudad, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hoy inicia una campaña masiva de persuasión en la capital para no salir de casa si no es necesario y no realizar fiestas.

“A partir del día de hoy se implementa una campaña intensiva en toda la ciudad. Ya habían iniciado, pero estamos fortaleciéndola. Una parte es en las zonas de mayor contagio, pero otra en toda la ciudad con carteles en el mobiliario urbano, en el casa por casa, con las distintas medidas que debemos tomar, mensajes telefónicos”, explicó.

Señaló la importancia de la difusión de información y la educación de que no es momento de hacer fiestas.

“Es una campaña muy muy intensiva para invitar a la ciudadanía a que se quede en casa y que si sale use cubrebocas, sana distancia y no realice fiestas”, aseguró.

(Foto: Gob CDMX)

De igual modo, ayer en la noche, a través de redes sociales, la mandataria lanzó una alerta y pidió a los ciudadanos no salir de casa para disminuir y romper la cadena de contagios por COVID-19.

Y es que a la fecha, la cifra de infectados que a la fecha es de 239,000 casos confirmados acumulados en la capital, y más de 18,390 defunciones.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

“Hago un llamado a los habitantes de la Ciudad de México. Estamos en alerta COVID-19, están subiendo las hospitalizaciones y sólo con la participación de todos vamos a poder parar la cadena de contagios”, advirtió la mandataria capitalina en un tuit, de nueva cuenta esta mañana.

Asimismo, exhortó a llamar al 911 para reportar cualquier reunión. Inclusive declaró que ella misma había reportado una fiesta de sus vecinos el pasado sábado, sin decir que llamaba la Jefa de Gobierno.

(Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que al lugar llegó una patrulla que alertó con un vocero a la gente de que la CDMX se encuentra en un momento de alto contagio, y añadió que después del reporte la reunión se terminó.

“El sábado, atrás de mi casa, había una fiesta. No le llamé directamente ni al secretario ni al subsecretario (de la SSC), sino al 911 y llegó la patrulla con un parlante a decirle ‘recuerden que estamos en momentos de alto contagio de COVID, sean responsables’, y se terminó la fiesta. No tuvieron que detener a nadie, sencillamente con la información”, dijo.

Por otro lado, Andrés Lajous, titular de la Semovi, indicó que, a partir del llamado de López Obrador y Sheinbaum, además del cierre de la ventanilla para trámites gubernamentales y otras medidas, el tránsito tiene un ligero descenso lo que muestra cómo las actividades en la Ciudad de México se han reducido.

(Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

“Si ves los datos de este lunes y seguimos estando debajo de la situación típica, normalmente siempre ha sido así, los fines de semana son los días que se acerca más a la situación típica y también a partir de los llamados que se empezaron a hacer el viernes por parte del presidente como la jefa de Gobierno, pues la expectativa es que haya una reducción en la movilidad, pero igual que la vez pasada hay que recordar que esta fue gradual, no fue de un día a otro”, detalló el duncionario.

No obstante, al último corte de cifras federales, Ricardo Cortés Alcalá, director de Prevención de la Secretaría de Salud, señaló que se han reportado incrementos en la movilidad, llegando inclusive a los niveles registrados antes de la contingencia sanitaria.

Una de las entidades que las que se notificó esto, es la Ciudad de México, junto con Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Mapa del coronavirus en México 9 de diciembre: más de 11,000 casos en un día y movilidad aumenta en entidades con repunte de contagios

“Estamos en alerta COVID-19″: el urgente llamado de Sheinbaum a capitalinos para quedarse en casa ante escalada de contagios

Ley seca, home office y cierre de oficinas de gobierno: las nuevas medidas en CDMX por escalada de contagios