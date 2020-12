“Estamos en alerta COVI-19″: el urgente llamado de Sheinbaum a capitalinos para quedarse en casa ante escalada de contagios

La mandataria pidió a los capitalinos quedarse en casa. (Foto: Cuartoscuro)

Ante el repunte de casos de COVID-19, que se ha ido elevando significativamente en los últimos días, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una alerta y pidió a los ciudadanos no salir de casa.

Por medio de sus redes sociales, Sheinbaum exhortó a la ciudadanía, unir esfuerzos para poder frenar la cifra de infectados que a la fecha es de 239,000 casos confirmados acumulados en la capital, y más de 18,390 defunciones.

“Hago un llamado a los habitantes de la Ciudad de México. Estamos en alerta COVI-19, están subiendo las hospitalizaciones y sólo con la participación de todos vamos a poder parar la cadena de contagios”, advirtió la mandataria capitalina en un tuit.

Además solicitó a la población a mantenerse en casa, para evitar que siga el aumento de positivos en el país. “No salgas de casa si no es necesario. Seamos solidarios”.

En la capital hay más de 200,000 casos. (Foto: Twitter)

Pese a que el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja esta semana, existe una constante alarma por el alza de hospitalizaciones. Tan solo el pasado 4 de diciembre, se dio un escenario poco alentador en la capital, debido al aumento de personas ingresadas en clínicas del país.

De acuerdo con las gráficas, se percibió un aumento de 285 camas ocupadas en los últimos días, pues del 26 de noviembre al 3 de diciembre pasó de 3,632 camas habitadas a 3,917.

El promedio de ingresos diarios también se elevó por mes, pues en septiembre sumaron 227; 238 en octubre y 297 personas hospitalizadas al día en noviembre.

Ante la petición de la Jefa de Gobierno, esta mañana, las reacciones a través de Twitter no se hicieron esperar y destacaron algunos comentarios por parte de los capitalinos como:

“En lugar de hacer un “llamado” por qué no se decide cambiar el semáforo epidemiológico no seas doble moral Claudia Sheinbaum”; “somos una sociedad que debe madurar y debe ser consciente de la situación”; “se debe decretar el semáforo rojo con los negocios que no son necesarios cerrados, nada más están jugando al naranja con alerta, naranja con alerta Máxima, por eso la gente está saliendo ya que ustedes no toman las cosas con la seriedad que debería de ser”; “pues cierren las plazas comerciales, el centro histórico..”, entre otras frases.

El número de personas hospitalizadas aumenta en la capital. (Foto: Reuters)

El viernes pasado, la mandataria capitalina anunció nuevas acciones que comenzaron a considerarse a partir del lunes, con el objetivo de parar los casos de COVID-19.

Durante una videoconferencia matutina llamó a la ciudadanía a quedarse en casa, evitar aglomeraciones y tomar en cuenta algunas medidas que se han puesto en práctica en otros países del mundo.

Su gobierno se unió también al llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su tradicional conferencia mañanera advirtió que: “no habrá toque de queda”, pero pidió a la población a no salir durante estas fiestas decembrinas “si no es importante”.

El viernes pasado anunció nuevas medidas para frenar la cadena de contagios. (Foto: Cuartoscuro)

Desde el home office, mantener la ley seca, hasta el cierre de oficinas, fueron parte de las nuevas medidas que pidieron a la ciudadanía se tomen en cuenta.

Ante la ola de contagios llamó también a la población a evitar reuniones de más de 10 personas y algunas otras cuestiones como: no salir; mantener sana distancia; comunicarse por teléfono o videollamada con familiares y amigos en esta temporada decembrina; mantener la convivencia de sólo los que habitamos la misma casa, entre otras recomendaciones.

En caso de presentar síntomas como: dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta, cuerpo cortado, solicitó llamar inmediatamente a Locatel para recibir atención médica (56 56 58 11 11) en la CDMX o al número de emergencia 911 en todo el país, así como dirigirse a los kioscos sanitarios del país y realizar una prueba.

La Jefa de Gobierno recordó también que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada a partir del próximo jueves 10 de diciembre, se mantendrá el uso del código QR en establecimientos y en el transporte público.

