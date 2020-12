Amenazan con golpes y la mutilación de partes del cuerpo: vecinos de la CDMX alertaron sobre el aumento de robo a casa habitación

Residentes de la capital señalaron que el delito de extorsión también ha incrementado. No obstante, no está reflejado en las cifras oficiales del gobierno porque las víctimas “tienen miedo de denunciar” (Foto: Cuartoscuro)

Integrado por 90 colonias de la Ciudad de México, vecinos del Observatorio de Seguridad Ciudadana alertaron sobre el aumento de robo a casa habitación con violencia durante las últimas semanas: reportaron que los crímenes son ejecutados, principalmente, por bandas delictivas de miembros con acento sudamericano.

Los vecinos indicaron, a través de una conferencia de prensa, que domicilios en colonias como Lomas de Chapultepec, Pedregal, San Ángel, Florida, Bosques de Las Lomas, Lomas de Bezares, Lomas de Vista Hermosa, Las Águilas, Chimalistac, entre otras, sufren de robos violentos, donde las víctimas son amenazadas con la mutilación de partes de sus cuerpos y golpeadas.

Residentes de la capital señalaron que el delito de extorsión también ha incrementado. No obstante, no está reflejado en las cifras oficiales del gobierno porque las víctimas “tienen miedo de denunciar”.

Informaron que los miembros de las organizaciones criminales observan a los vecinos y se hacen pasar como empleados del gobierno capitalino y de empresas privadas, o residentes circulando en automóviles de lujo (Foto: Pixabay)

Informaron que los miembros de las organizaciones criminales observan a los vecinos y se hacen pasar como empleados del gobierno capitalino y de empresas privadas, o residentes circulando en automóviles de lujo.

“En lo que corresponde a la colonia Chimalistac, están trabajando de una manera estudiando a los vecinos y llegan inclusive representando a empresas gubernamentales o empresas privadas y la manera que están trabajando es dando información los mismos que viven en las casas (...)

Este año incrementó “el índice de robo a casa habitación de una manera muy dramática que nos tiene preocupados y que no vemos la manera en que haya una resolución, inclusive a vecinos los han asaltado tres veces en este mismo año, en otro que fue en el mes de junio en plena pandemia los tuvieron una hora amenazándolos que les iban a cortar las manos si no les sacaban más dinero”, declaró Roxana Somoza, de acuerdo con Excélsior.

La organización de vecinos contra la delincuencia en la Ciudad de México hizo un exhorto a las autoridades capitalinas, específicamente a la fiscal Ernestina Godoy, para mejorar el trabajo de investigación e integrar “mejor” las carpetas y así evitar que los presuntos criminales salgan en libertad (Foto: Luis Carbayo/Cuartoscuro.com)

La organización de vecinos contra la delincuencia en la Ciudad de México hizo un exhorto a las autoridades capitalinas, específicamente a la fiscal Ernestina Godoy, para mejorar el trabajo de investigación e integrar “mejor” las carpetas y así evitar que los presuntos criminales salgan en libertad.

“Este es otro tema de la cifra negra, los delitos que no se denuncian y que nosotros vamos recabando en distintas áreas de la Ciudad de México, ustedes recordarán que el año anterior se generó una gran polémica porque hubo una denuncia, que primero eran denuncias veladas por la extorsión que hacían a los comerciantes del Centro Histórico el Cártel de la Unión Tepito (...)

“Evidentemente, como no se tenían denuncias formales, la autoridad decía ‘yo no tengo ninguna carpeta, no tengo ninguna denuncia formal’, pero eso no quería decir que no existiera ese delito, es hoy lo que estamos viendo en distintas colonias básicamente ya todos sabemos la Roma, Polanco, San Ángel donde hay esta vida económica importante de la ciudad y, desafortunadamente, la gente no se atreve a denunciar”, declaró Humberto Morgan, vecino de La Cañada Santa Fe.

“La jefa de Gobierno está haciendo un esfuerzo importantísimo para reducir la criminalidad en la ciudad, pues se desatendió el problema en los últimos años”, dijo el presidente de México sobre Claudia Sheinbaum Pardo (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

El pasado mes de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa, declaró que después de la administración encabezada por Marcelo Ebrard en el gobierno de la Ciudad de México se disparó la inseguridad y proliferaron organizaciones criminales que antes no existían. Sin embargo, no mencionó explícitamente algún responsable.

“La jefa de Gobierno está haciendo un esfuerzo importantísimo para reducir la criminalidad en la ciudad, pues se desatendió el problema en los últimos años”, dijo el presidente de México sobre Claudia Sheinbaum Pardo. El caso de la ciudad, mencionó, es similar al de la entidad federativa de Guanajuato.

“Es parecido al caso de Guanajuato, que nos ha costado mucho trabajo porque dejaron, ahí fue más tiempo, toleraron la delincuencia organizada, pienso que como 15 años, acá estamos hablando de tres o cuatro”, sostuvo

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Fuerte revelación de un viejo amigo de Maradona: “Se dejó llevar; hace un año me dijo ‘Tanito, estoy cansado, me voy con mi mamá y mi papá’”

Cómo llegaron a los cajeros automáticos de México los billetes con las iniciales del “Chapo” Guzmán y por qué son válidos

Los sobrevivientes de COVID-19 con síntomas a largo plazo necesitan atención urgente

Clases a distancia hasta julio y asistencia voluntaria: SEP prepara estrategia para el resto del ciclo escolar