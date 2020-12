“Sería quitarme mi libertad”: AMLO aseguró que el INE es inequitativo al pedirle silencio sobre las elecciones

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes en su conferencia de prensa que considera que tiene derecho y libertad para expresarse, más si son ataques en contra del proyecto que representa o incluso, hacia su persona; esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) expresara que ciertas declaraciones del mandatario podrían vulnerar la igualdad de la contienda.

“Yo creo que yo tengo el derecho de expresarme, es el derecho de manifestación; más, cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive, en contra de mi persona.

Y no estoy inventando nada, ellos mismos sostienen que es contra mí y es evidente que por eso es que se están agrupando, se están aliando. Entonces, yo creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar, argumentar y replicar.

Ahora, si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado, estoicamente aguantando los ataques; pero considero que eso no es equitativo, que sería injusto, que sería quitarme mi libertad”, manifestó el mandatario mexicano.

De acuerdo con el INE el presidente emitió declaraciones dentro del proceso que implica a comicios del próximo año, lo que conllevaría un desacato a la imparcialidad del Ejecutivo.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente medidas cautelares para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de realizar comentarios relacionados con los comicios federales del 2021, el cual ya está en proceso.

En su sesión de este viernes 4 de diciembre, representantes del órgano autónomo resolvieron solicitudes presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional, así como de 12 diputados y diputadas federales. Las peticiones fueron agrupadas en el procedimiento especial sancionador.

Debido a que López Obrador habría incurrido en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y un llamado indebido al voto, durante una gira de trabajo realizada en Baja California, entre el 27 y 29 de noviembre pasados, así como durante su conferencia matutina del día 30 del mismo mes.

“El Ejecutivo Federal se pronunció sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN, invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto y a mantener el proyecto del gobierno en turno, lo que a juicio de las y los denunciantes viola los artículos 41 y 134 de la Constitución Política”, contextualizó la dependencia presidida por Lorenzo Córdova Vianello.

Luego de un análisis sobre el caso, los consejeros del INE determinaron que esas declaraciones se dieron ya dentro del proceso electoral 2020-2021 e incluyeron elementos e información relacionados con los comicios federales y locales del próximo año.

“Por lo que declaró procedente las medidas preventivas para que el Presidente de la República se abstenga de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda”, aseveró el instituto.

En un comunicado, el INE citó las declaraciones de López Obrador realizadas en Baja California el fin de semana pasado, cuando visitó la entidad gobernada por su correligionario de partido, Jaime Bonilla.

“Aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI y el PAN. Imagínense eso, realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país.

Es importante que haya dos grandes agrupamientos, como ha sido la historia de México y del mundo, dos corrientes, la corriente liberal y la corriente conservadora, por eso ahora se están quitando las máscaras los que engañaban que decían que eran distintos y se están uniendo ¡Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía!” criticó el presidente y agregó que habría renovación de 15 gubernaturas, así como de la Cámara de Diputados.

Durante su conferencia matutina del 30 de noviembre, el mandatario trajo el tema a colación luego de ser cuestionado por comentarios de Marko Cortes, presidente del PAN, como de Felipe Calderón, ex titular del Ejecutivo de la misma facción política.

Ambos criticaron el manejo de la pandemia en la actual administración y ante ello, AMLO dijo que era normal la oposición, pues anteriormente dominaba “una minoría rapaz” y no había estado legítimo de la democracia con más opiniones, según consideró.

“Ahora que estuve en Baja California me dio mucho gusto, lo celebré porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando. Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica...

Y además el que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga a un lado la simulación y ya de manera abierta se presenten como lo que son: representantes de una minoría que ahora se siente desplazada, porque eran los que mandaban, se sentían los dueños de México”, reiteró el presidente.

Por esos comentarios, legisladores y partidos de oposición presentaron quejas ante el INE, pues suponen una intromisión para inclinar la balanza electoral, desde la tribuna del Ejecutivo.

