Medidas unilaterales y sin previa consulta: empresarios en Nuevo León protestaron el cierre de negocios los fines de semana

Ante el aumento de casos de COVID-19 en Nuevo León, las autoridades sanitarias determinaron el cierre de centros comerciales, restaurantes, cines, centros deportivos y más establecimientos no esenciales durante los fines de semana, con el fin de mitigar la propagación del virus, sin embargo, esta determinación causó molestia entre los empresarios de la entidad.

Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en ese estado, solicitó al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, que reconsiderara esta medida, ya que no ha sido oficializada mediante un decreto, dijo durante una entrevista a un medio local, en donde también puntualizó que esto provocará pérdidas por hasta 7,038 millones de pesos a los comerciantes formales.

“No fuimos consultados y estamos en total desacuerdo. Entendemos que quieran tomar decisiones en pro de la salud, pero ésta no es la mejor. Ya lo hemos visto en otros estados, como Tamaulipas y Chihuahua, que cerrar en fin de semana no abona en nada”, refirió.

El empresario también mostró su molestia, debido a que el gobierno estatal no pidió alguna alternativa, pues desde su perspectiva, podrían haber optado por reducir el aforo en los comercios hasta el 20% en lugar de decretar un cierre definitivo durante los dos días de la semana en los que la gente los puede visitar.

Sin embargo, Russildi Montellano, secretario de Economía y Trabajo de la entidad, dijo en conferencia de prensa que las cifras sobre las pérdidas que refirió el presidente de la Canaco eran irreales, además de que su objetivo es el de distribuir la concurrencia en los establecimientos a lo largo de la semana y no concentrarla en un par de días.

“No coincido con los números que dice la Canaco de los 7,000 millones de pesos que proyectan como pérdida. La gran mayoría de los comercios que venden ropa, calzado y electrodomésticos están abiertos de lunes a viernes. No son compras de ocasión o de impulso”, puntualizó.

Otra de las organizaciones que dejó ver su enfado por las nuevas restricciones fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual las consideró excesivas e inoportunas.

A través de un comunicado expresaron su incomprensión ante la decisión, pues “en todo momento el sector empleador ha mostrado la disposición para colaborar ante los esfuerzos por contener la propagación del virus. En esta ocasión decidieron anunciar estas nuevas medidas de manera unilateral y sin una previa consulta con el sector afectado”.

En este sentido, se dijeron abiertos al diálogo con las autoridades, además de que esperan que se echen para atrás “para encontrar opciones que ayuden a sortear el difícil momento que vivimos, sin provocar afectaciones tan severas a la actividad económica”.

Esta medida preventiva comenzó a aplicar a partir de este sábado 5 de diciembre de 2020 y finalizará el 21 del mismo mes, sin embargo, estará sujeta a una nueva evaluación del Consejo de Seguridad en Salud.

Actualmente, en Nuevo León hay un total de 69,627 personas con coronavirus desde el primer positivo, según los últimos datos oficiales correspondientes al 5 de diciembre. Cabe destacar que la región no registró ningún nuevo fallecido por coronavirus en el último día, por lo que continúa con 4,651 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Sin embargo, es una de las entidades más afectadas del país, ubicándose detrás de Ciudad de México, la cual es la más afectada del país en este momento con 224,291 contagios y 13,911 personas fallecidas, mientras que Estado de México se encuentra en el segundo peldaño con 115,499 contagios y 16,035 muertos.

