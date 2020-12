El misterio de David Cohen: presunto responsable del choque de un Lamborghini en Polanco; podría estar relacionado con el Cruz Azul

Vecinos de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, reportaron la noche de este 4 de diciembre el fuerte choque de un Lamborghini Huracán EVO, valuado en más de seis millones de pesos, el cual dejaron abandonado tras el incidente.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cerca de las 22:30 horas, el conductor del auto de lujo viajaba a exceso de velocidad, cuando intentó cruzar hacia el lado contrario de la avenida Horacio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero éste se confundió y se subió a una rampa peatonal impactando de manera frontal a otro vehículo que se encontraba estacionado.

Vecinos de la zona que escucharon el impacto salieron a ver lo que pasaba y aseguraron que el conductor iba acompañado de una mujer. Sin embargo, tras el percance sus escoltas los bajaron del auto dañado, sacaron los documentos y se los llevaron a bordo de una camioneta Land Rover color negro antes de que llegaran las autoridades. Incluso, difundieron en redes sociales el video del momento del escape.

Al arribar los agentes policiacos, encontraron el auto completamente destruido de la parte frontal y que no contaba con placas. Por tal motivo, solicitaron una grúa para retirar las unidades dañadas y llevarlas bajo resguardo ante las autoridades competentes.

La tarde de este sábado y luego de que se viralizaron las imágenes del choque, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer a través de Twitter que restauranteros de la zona aseguraron que el presunto propietario del Lamborghini se llama “David Cohen”.

Al respecto, el periodista de deportes Ignacio “Fantasma” Suárez señaló en la misma plataforma que era de David Cohen Sacal, ex abogado de Guillermo Álvarez “Billy”, ex presidente de la empresa cementera y equipo de fútbol de la Liga MX Cruz Azul, quien se encuentra prófugo de la justicia por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por su parte, Cohen Sacal se encuentra denunciado penalmente por los miembros de la Cooperativa de La Cruz Azul por transferencias millonarias realizadas por Víctor Garcés, ex abogado de la empresa que lo tuvieron como destinatario.

Cabe mencionar que hace varios años, Cohen encabezó la demanda de Salvador Carmona, ex futbolista de Cruz Azul y de la Selección Mexicana contra la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) cuando fue acusado de dopaje.

Es otro David Cohen: abogado

No obstante, a través de un comunicado difundido por el periodista de negocios Julio Pilotzi, el jurista aclaró que no es el propietario de dicho auto de lujo ni responsable del percance; sino que se trata “de un homónimo”, por lo que pidió a los diversos medios a “no confundir la opinión pública”.

Se me ha vinculado de manera errónea con el lamentable percance, asumo que el conductor es homónimo con el cual no tengo relación alguna. Por ello reitero que no tuve participación en el lamentable suceso mencionado, ya que mi nombre completo es David Cohen Sacal, abogado de profesión