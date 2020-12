El gobierno de AMLO hace una excepción: Teletón será el único intermediario para recibir un apoyo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la próxima firma de un convenio con Teletón e hizo un llamado a los mexicanos a participar en el evento de recaudación de fondos que se realiza este sábado y domingo, con la finalidad de que más niños con discapacidad reciban terapias físicas en dicha institución.

A través de un video mensaje grabado en Palacio Nacional y el cual fue difundido durante la transmisión del Teletón 2020, el mandatario señaló: “Amigas, amigos, de manera respetuosa les hago un llamado para que participemos en el Teletón el sábado y el domingo. Es una labor muy noble, muy humana , ayudar a personas con discapacidad. Nosotros lo estamos haciendo desde el gobierno. Me siento muy orgulloso porque se está apoyando a un millón de niñas y de niños con capacidades diferentes, se les está apoyando con una pensión, pero eso no es suficiente”, reconoció.

Es por eso que, dijo “es muy importante la rehabilitación porque a veces hablamos de discapacidades menores que no se atienden y se convierten en discapacidades graves. Y no se atienden porque no hay posibilidades económicas, no hay a dónde recibir una terapia. Y esa es la función de los Centros de Rehabilitación de Teletón que hay en todo el país”.

Foto: Presidencia de México.

En el clip, López Obrador anunció la firma de un convenio con esta fundación “para que además, de la pensión que se entrega, podamos también garantizar que muchos niños puedan recibir terapias en los Centros Teletón, va a ser una excepción porque hemos decidido, desde que llegamos al gobierno no triangular el apoyo, no entregar apoyos al ente que lo necesita a través de intermediarios”, dijo.

Aclaró que “en el caso de Teletón va a ser una excepción, porque vamos a establecer una comunicación, ya tenemos avanzado un convenio de colaboración para que en los Centros Teletón se reciba a más niños y que puedan ser atendidos con terapia de rehabilitación”, anunció.

Aseguró que se tiene confianza en los directivos “sobre todo en el presidente de Teletón (Fernando Landeros Verdugo) quien es un hombre lleno de bondad con dimensión social”, aseveró.

Destacó que además, en esta fundación existen todas las instalaciones “y consideramos que pueden ser más utilizadas si no les falta el apoyo”, dijo.

El presidente finalizó su mensaje aclarando que este apoyo no se trata solamente de un asunto del gobierno o de los directivos de Teletón “es una asunto de todos, tenemos que ser muy humanos, muy fraternos y que podamos llevar a la práctica el principio del amor al prójimo y eso es lo que en esencia significa ayudar a quienes lo necesitan”, concluyó.

