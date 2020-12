De Vargas Llosa a un costoso volumen italiano: cuáles son los libros que recomienda Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México

Ricardo Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de México (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, quien tiene una biblioteca con cerca de 40,000 libros, recomienda estas lecturas a sus seguidores, las cuales, le han enseñado sobre contabilidad, política y estilo de vida.

La “Summa de arithmetica, geometria, Proportioni et proportionalita” (Resumen de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad) de Luca Paccioli, es el libro que presumió y recomendó recientemente el dueño de Grupo Salinas a través de su cuenta de Twitter.

El título, que ahonda sobre matemáticas, aritmética, álgebra y contabilidad, fue escrito en Venecia, Italia en 1494. Contiene un resumen completo de las matemáticas del Renacimiento, además, es el primer libro impreso sobre álgebra en un idioma vernáculo, estableciendo un nuevo estándar para la argumentación y escritura de la materia.

Según lo expuesto por Salinas Pliego, es la primera edición del tomo, es decir, fue impreso en el siglo XIII. Esto significa que debió haber gastado varios millones de pesos para adquirirlo.

Imagen del libro original escrito en el siglo XIII (Foto: Salinas Pliego)

Aunque no se sabe cuál es el valor del libro, se estima que debe valer más de un millón de dólares. Lo anterior basándose en los costos que libros del siglo XV y XVI han tenido en algunas subastas, por ejemplo, el “The First Folio” considerado la obra más importante de la literatura inglesa, escrito por William Shakespeare en 1623, fue comprado por 5,5 millones de dólares.

Aunque el título de Salinas Pliego no es de un autor de la talla de Shakespeare, sí es un libro clave en su rama, además es varios siglos más antiguo.

“La primera edición del libro ‘Summa de arithmetica, geometria, Proportioni et proportionalita’ de Luca Paccioli (un libro de matemáticas, aritmética, álgebra, geometría y contabilidad), escrito en Venecia en 1494, es un libro espectacular que está en mi colección”, detalló Salinas Pliego.

Bromeó con el hecho de que ese escrito lo inspiró a estudiar “el tema del invento de la contabilidad allá por el año 1300”.

El millonario bromeó con que el título lo ayudó en sus estudios en el año de 1300 (Foto: Salinas Pliego)

De paso, aprovechó para criticar a los políticos, señalando que no les gusta llevar cuentas, y que hasta estos días le temen al tema, no obstante, “sin llevar cuentas, no se pueden rendir cuentas”, aseguró.

“Los gobiernos de hoy sólo llevan entradas y salidas. No saben llevar un balance ni mucho menos un estado de resultados. Yo les recomiendo leer el libro de Luca Paccioli!!!

Los venecianos inventaron el capitalismo como dice, cuando se refiere a la forma de buscar siempre la utilidad en las actividades humanas”, aseguró.

Finalmente, a modo de consejo, el millonario dijo que buscar una utilidad en la vida es algo que se debe aprender para tener una mejor estadía en este mundo.

Algunos títulos que ha recomendado el dueño de Grupo Salinas (Foto: Salinas Pliego)

Cabe recordar, que, recientemente presumió parte de su biblioteca junto y unas escopetas. Entonces dijo que cuenta con cerca de 40 mil obras; entre su colección se encuentran Los viajes de Humboldt y los primeros Atlas de Ptolomeo.

Además, el pasado octubre recomendó los títulos:

- El arte de no amargarse la vida, Santandreu.

- La llamada de la tribu, Vargas Llosa.

- The Prosperity Paradox, Christensen, Ojomo, Dillon.

- The End of Politics and the Birth of iDemocracy, Carswell

Salinas Pliego tiene una colección de más de 40,000 libros (Foto: Cuartoscuro)

Los libros suelen estar relacionados a personas que gustan de la lectura y cultivar sus mentes, no obstante, algunos tienen precios elevados, más cuando se trata de autores clásicos o primeras ediciones.

Por ello, aunque haya copias a precios accesibles en librerías, hay otros que solo los coleccionistas millonarios o museos pueden tener.

De acuerdo con La Vanguardia, otro millonario al que le gusta tener una amplia biblioteca es Bill Gates. Entre sus libros se encuentra el “Código Leicester”, un compendio de documentos, dibujos y bocetos de Leonardo Da Vinci por el que pagó 25,900,000 (casi 26 millones) de euros. Cuenta con 72 páginas que abarcan temas de astronomía, meteorología, cosmología y hasta paleontología.

