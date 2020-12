“Peregrino, quédate en casa”: por COVID-19, cerrarán iglesias y templos en Oaxaca durante la temporada decembrina

Debido a la epidemia de COVID-19 activa en el país, las principales iglesias de Oaxaca permanecerán cerradas en diciembre (Foto: David Guzmán / EFE)

En respuesta a la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que las iglesias más representativas de la entidad permanecerán cerradas durante la temporada decembrina.

Así lo dio a conocer Rubén Coronado García, coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control COVID-19, durante el informe presentado este primero de diciembre:

A la población en general, la recomendación por parte de las autoridades sanitarias es: peregrino, quédate en casa, mantengamos la fe desde nuestros hogares con el objetivo de no poner en riesgo tu salud ni la de tu familia. Quedan suspendidas las celebraciones eclesiásticas presenciales de la virgen de Juquila, Soledad y de Guadalupe

Al primero de diciembre de 2020, se reportaron 38,930 casos positivos y 1,934 defunciones por coronavirus en la entidad (AP / Fernando Llano)

De acuerdo con la dependencia sanitaria del estado, al corte del primero dediciembre, se reportaron 38,930 casos positivos y 1,934 defunciones por coronavirus en la entidad. Asimismo, se contabilizaron 10,785 negativos, 3,627 sospechosos y 22,039 pacientes recuperados.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal (SSa) dio a conocer los datos más relevantes de la epidemia en México. Hasta este domingo, se acumularon 1,122,362 contagios de COVID-19 y 106,765 muertes a nivel nacional.

Desde el Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, detalló que hay 52,347 casos sospechosos con posibilidad de resultado, 1,369,285 negativos y un total de 2,892,449 personas estudiadas desde el primer caso registrado en el país.

En la conferencia de prensa vespertina de este martes, el funcionario reveló que la proporción de las personas que han dado positivo a la prueba de COVID-19 se ubicó en 45% en la semana 47.

La proporción de las personas que han dado positivo a la prueba de COVID-19 se ubicó en 45% en la semana 47 (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Adicionalmente, la SSa estimó que 63,927 (5%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

En México, de la semana 46 a la 47 se registró un incremento de 9% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 1,300,128, hasta el este martes. Asimismo se reportaron 829,817 personas recuperadas de la enfermedad.

Aunado a esto, la institución sanitaria reportó que, en cuanto a los fallecimientos causados por la enfermedad de COVID-19, se observó una disminución de 2%, desde que se obtuvo la cifra máxima de muertes (5,377) en la semana 28.

“Continuamos con disminuciones marginales pero al menos no ha crecido el número de defunciones de una semana previa a la otra, esto se me hace una buena noticia, pues a pesar del incremento en el número de casos, las defunciones no han incrementado, esto puede significar que las personas continúan recibiendo un tratamiento en el hospital o que están resguardadas en su domicilio esperando que pase su periodo de contagio para regresar a la nueva normalidad”, explicó Cortés Alcalá.

De acuerdo con la SSa, hasta este lunes se acumularon 1,122,362 contagios de COVID-19 y 106,765 muertes a nivel nacional (Foto: Ssa)

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria hasta el 30 de noviembre, la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) reportó que existen 17,667 (61%) camas generales disponibles y 11,149 (39%) ocupadas. Con ventilador, a 7,831 pueden acceder los enfermos ante las 2,838 o el 26% de ocupación.

Conforme a los datos de dependencia, hasta el último corte, la entidad con mayor ocupación en camas de hospitalización general y con ventilador es Durango, pues tiene una saturación de 70 por ciento.

Para atender a pacientes en situación crítica por COVID-19, Aguascalientes cuenta con 40% de disponibilidad, la Ciudad de México con 42%, Nuevo León con 44%, Zacatecas con 55% y Baja California con 46 por ciento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Coronavirus en México: se registraron 8,819 nuevos casos y 825 muertes en las últimas 24 horas

EEUU pidió a sus ciudadanos que eviten viajar a México, ante el fuerte aumento de contagios de COVID-19

“Es posible que antes de que termine el año podamos iniciar la vacunación contra COVID-19”: Hugo López-Gatell